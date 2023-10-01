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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 200 ألف جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة في السوق المصري

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك مستعملة بالسوق المصرى

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا؛ ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

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وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة في السوق المصري ، داخل السوق المحلي المصري .

 

1- رينو ميجان 

رينو ميجان 

تعتمد السيارة رينو ميجان موديل 2007 على محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 152 نيوتن/متر، مقرتن بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك حسب نوع الموديل. 

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة رينو ميجان موديل 2007 نحو 192 كيلومتر في الساعة، ويمكنها الانطلاق من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 12 ثانية تقريباً.

اما عن سعر السيارة رينو ميجان موديل 2007 ، فتأتي بسعر 215 ألف جنيه.

 

2- كيا سبكترا 

كيا سبكترا 

تعتمد السيارة كيا سبكترا موديل 2005 رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، تبلغ سعته 1600 سي سي، ويقوم بتوليد قوّة تبلغ 107 حصانا، ويمكنه إنتاج عزم أقصى للدوران يبلغ 136 نيوتن/متر، وتتوفر بناقل حركة يدوي خماسي السرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات.

ويمكن للسيارة السيارة كيا سبكترا موديل 2005 الانطلاق من الثبات والتسارع إلى 100كم/ساعة خلال 12.1 ثانية، ويبلغ معدل استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة كيا سبكترا موديل 2005 ، فتأتى بسعر 220 ألف جنيه.

 

3- بروتون ويرا 

بروتون ويرا 

تظهر سيارة بروتون ويرا موديل 2005 بمحرك 1500 سي سي ، ينتج قوه قدرها 88 حصان ، وعزم اقصي للدوران 126 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 14.0 ثانية .

اما عن سعر السيارة بروتون ويرا موديل 2005 ، فتأتى بسعر 245 ألف جنيه

 

4- هيونداي i10 

هيونداي i10 

زودت سيارة هيونداي i10 موديل 2009 ، بمحرك سعة 1100 سي سي ، ينتج قوه قدرها 76 حصان ، وعزم دوران 98 نيوتن/ متر ، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات .

وتصل سرعة السيارة هيونداي i10 موديل 2009، القصوى إلي 152 كم/ ساعة ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 18.5 ثانية .

اما عن سعر السيارة هيونداي i10 موديل 2009 ، فتأتي بسعر 250 ألف جنيه

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5- هوندا سيتي 

هوندا سيتي 

تأتي السيارة هوندا سيتي موديل 2010 ، بمحرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.5 لتر - دفع بالعجلات الأمامية، و علبة السرعة أوتوماتيك 5 سرعات ، بقوة 118 حصان و العزم 146 نيوتن متر، و استهلاك الوقود 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر .

وتتسارع السيارة هوندا سيتي موديل 2010 ، من 0 إلى 100 خلال 11.5 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى 190 كيلومتر بالساعة .

اما عن سعر السيارة هوندا سيتي موديل 2010 ، فتأتي بسعر 250 ألف جنيه .

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