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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف آخر أسعار اودي 2024 في مصر

اخر أسعار اودي 2024
اخر أسعار اودي 2024 في مصر

ارتفعت أسعار معظم السيارات داخل السوق المحلية المصرية، خلال الفترة الماضية ، بينما لم يعلن وكيل سيارات اودي فى مصر، عن زيادة سعرية لقائمة طرازاته منذ عدة أشهر.

 

وتضم طرازات اودي عدد من الفئات، من بينها السيارات السيدان والكروس اوفر و الـ SUV وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات اودي في مصر.

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1- اودي Q2

اودي Q2

حصلت السيارة أودي Q2 موديل 2022 على محرك بقوة 150 حصانا، سعة 1400 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، و 200 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيك.

ويمكن للسيارة Q2 موديل 2023 الانطلاق والتسارع خلال 10.3 ثانية انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، وتصل سرعتها القصوى إلى 218 كيلومترا/ساعة.

اما عن سعر السيارة الرسمى ، بالسوق المحلى : 

- أوتوماتيك / BASIS 2022 بسعر 999,000 جنيه            

- أوتوماتيك / ADVANCED 2023 بسعر 1,100,000 جنيه 

- أوتوماتيك / S LINE 2022 بسعر 1,250,000 جنيه         

- أوتوماتيك / S LINE 2023 بسعر 1,350,000 جنيه

 

2- اودي A3

اودي A3

تأتي آودي A3 موديل 2023 بمحرك توربيني، سعة 1400 سي سي 4 سلندرات مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، يولد قوة 150 حصانًا وعزم دورام 250 نيوتن/ متر.

وتتسارع السيارة آودي A3 موديل 2023 من نقطة الصفر إلى 100 كم/س خلال 8.2 ثوان، من خلال نظام الدفع الأمامي للعجلات.

اما عن سعر السيارة الرسمى ، بالسوق المحلى : 

- أوتوماتيك / ADVANCED 2022 بسعر 1,250,000 جنيه 

- أوتوماتيك / ADVANCED 2023 بسعر 1,300,000 جنيه

- أوتوماتيك / S-LINE 2022 بسعر 1,350,000 جنيه         

- أوتوماتيك / SPORT BACK 2022 بسعر 1,350,000 جنيه           

- أوتوماتيك / S-LINE 2023 بسعر 1,450,000 جنيه         

- أوتوماتيك / SPORT BACK 2023 بسعر 1,450,000 جنيه

 

3- اودي Q3

اودي Q3

تتوفر السيارة أودي Q3 موديل 2023، بمحرك يولد قوة تصل إلى 150 حصانا، بسعة 1400 سي سي تيربو، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وجر أمامي للعجلات، وناقل حركة أوتوماتيك، سداسي السرعات.

وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9.2 ثانية، و وتصل سرعتها القصوى إلى 207 كيلومتر / ساعة.

اما عن سعر السيارة الرسمى ، بالسوق المحلى : 

- أوتوماتيك / ADVANCED 2022 بسعر 1,375,000 جنيه 

- أوتوماتيك / ADVANCED 2023 بسعر 1,450,000 جنيه

- أوتوماتيك / S-LINE 2022 بسعر 1,550,000 جنيه         

- أوتوماتيك / S-LINE 2023 بسعر 1,600,000 جنيه         

- أوتوماتيك / SB W NEW-RIM 2022 بسعر 1,690,000 جنيه       

- أوتوماتيك / SB W NEW-RIM 2023 بسعر 1,750,000 جنيه       

- أوتوماتيك / SPORT BACK 2022 بسعر 1,950,000 جنيه           

- أوتوماتيك / SPORT BACK 2023 بسعر 2,100,000 جنيه

 

4- اودي A4

اودي A4

تعمل السيارة اودي A4 موديل 2023 ، بمحرك سعة 2000 سي سي تيربو، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 أسطوانات، ويولد قوة 190 حصانا، وعزم دوران 320 نيوتن/متر .

وتتسارع السيارة اودي A4 موديل 2023 ، من صفر إلى 100 كيلومتر خلال 5 ثوان.

اما عن سعر السيارة الرسمى ، بالسوق المحلى : 

- أوتوماتيك / SMART 2022 بسعر 1,550,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART 2023 بسعر 1,650,000 جنيه       

- أوتوماتيك / S LINE PLUS 2022 بسعر 1,790,000 جنيه 

- أوتوماتيك / S LINE PLUS 2023 بسعر 1,850,000 جنيه 

 

5- اودي A5

اودي A5

ومن المعروف ان السيارة أودي A5 موديل 2023 ، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 190 حصانا، وعزم دوران يبلغ 320 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء S-TRONICمن 7 سرعات.

و تتسارع السيارة أودي A5 موديل 2023 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 7.5 ثانية .

اما عن سعر السيارة الرسمى ، بالسوق المحلى : 

- أوتوماتيك / S-LINE 2022 بسعر 1,890,000 جنيه         

- أوتوماتيك / S-LINE 2023 بسعر 2,000,000 جنيه

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6- اودي A6

اودي A6

تحصل سيارة أودى A6 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 320 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 190 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك .

 وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 7.9 ثانية، وتستهلك السيارة 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وسعة خزان الوقود تصل الي 63 لترًا.

اما عن سعر السيارة الرسمى ، بالسوق المحلى : 

- أوتوماتيك / S LINE 2022 بسعر 2,500,000 جنيه         

- أوتوماتيك / S LINE 2023 بسعر 2,650,000 جنيه

 

7- اودي Q7

اودي Q7

زودت سيارة أودي Q7 موديل 2023  ، بمحرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، ينتج قوة 340 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

وتتسارع السيارة من صفر وصولاً إلى 100 كم/ساعه في 5.9 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم/ساعه ، وتصل سعة خزان الوقود الي 85 لتر ، وتستهلك  12 لتر لكل 100 كم .

اما عن سعر السيارة الرسمى ، بالسوق المحلى : 

- أوتوماتيك S LINE 2022 بسعر 2,890,000 جنيه           

- أوتوماتيك 2023 بسعر 3,100,000 جنيه    

- أوتوماتيك / TFSI 2022 بسعر 3,200,000 جنيه            

 

8- اودي Q8

اودي Q8

تعتمد السيارة أودي Q8 موديل 2022 على محرك سعة 4000 سي سي، سداسي الأسطوانات، ينتج طاقة قصوى تصل الى ى 600 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 800 نيوتن/متر، بنظام دفع رباعي، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 8 نقلات.

تتسارع السيارة أودي Q8 موديل 2022 انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 250 كيلومتر في الساعة.

اما عن سعر السيارة الرسمى ، بالسوق المحلى : 

- أوتوماتيك / S LINE 2022 بسعر 3,550,000 جنيه         

- أوتوماتيك / S LINE PLUS 2022 بسعر 3,750,000 جنيه 

- أوتوماتيك / S LINE 2023 بسعر 3,850,000 جنيه         

- أوتوماتيك / S LINE PLUS 2023 بسعر 4,100,000 جنيه

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