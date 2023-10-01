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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة من جيلي فى مصر

جيلي جى اكس 3 برو
جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024

يضم السوق المصرى المحلى للسيارات ، العديد من الطرازات الجديدة موديل 2024 ، ولكن تضم تشكيلة شركة جيلى سيارة كروس اوفر من ارخص السيارة الجديدة .

جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024

وتعتبر أرخص سيارة تقدمها علامة جيلي فى مصر موديل 2024 ، هى السيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 ، والتى تاتى بشكل رياضى مميز .

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وتأتى السيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 ، بفئة سعرية واحدة ، وهى من أحدث الطرازات التى تم طرحها بالسوق المحلى المصرى مؤخرا .

جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024

وتستمد السيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 ، قوتها من خلال محرك 4سلندر سعة 1500 cc، بقوة اجمالية قدرها 103 حصانا، و140 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك طراز CVTمع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024

تضم السيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 عدد من التجهيزات تتضمن، شاشة 8 بوصة تعمل باللمس، زر تشغيل وايقاف المحرك، مثبت سرعة، خاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، فتحة سقف، نظام صوتي ترفيهي، حساسات ركن وكاميرا، وسائد هوائية للحماية، وانظمة مكابح ومساعدة متطورة.

جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024

أما عن سعر جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 داخل السوق المحلى المصرى ، فتاتى بسعر 669,900 جنيه .

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