سعر أرخص سيارة من جيلي فى مصر

يضم السوق المصرى المحلى للسيارات ، العديد من الطرازات الجديدة موديل 2024 ، ولكن تضم تشكيلة شركة جيلى سيارة كروس اوفر من ارخص السيارة الجديدة .
وتعتبر أرخص سيارة تقدمها علامة جيلي فى مصر موديل 2024 ، هى السيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 ، والتى تاتى بشكل رياضى مميز .
وتأتى السيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 ، بفئة سعرية واحدة ، وهى من أحدث الطرازات التى تم طرحها بالسوق المحلى المصرى مؤخرا .
وتستمد السيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 ، قوتها من خلال محرك 4سلندر سعة 1500 cc، بقوة اجمالية قدرها 103 حصانا، و140 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك طراز CVTمع تقنية الجر الأمامي للعجلات.
تضم السيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 عدد من التجهيزات تتضمن، شاشة 8 بوصة تعمل باللمس، زر تشغيل وايقاف المحرك، مثبت سرعة، خاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، فتحة سقف، نظام صوتي ترفيهي، حساسات ركن وكاميرا، وسائد هوائية للحماية، وانظمة مكابح ومساعدة متطورة.
أما عن سعر جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 داخل السوق المحلى المصرى ، فتاتى بسعر 669,900 جنيه .