شاهد.. إصدار ذهبي لـ بي ام دبليو X6 M من توقيع مانهارت

اعلنت شركة مانهارت الألمانية المتخصصة فى تعديل السيارات ، عن الانتهاء من النسخ المعدلة للسيارة بي ام دبليو X6 M الرياضية ، تحت مسمى الاصدار الذهبى .

الاصدار الذهبى من بي ام دبليو X6 M

وأوضحت مانهارت الألمانية ، أن الإصدار الذهبى للسيارة بي ام دبليو X6 M الرياضية ، بقوة بلغت 720 حصان و مظهر خارجي رياضي قوي مع ألوان مميزة لجذب الأنظار .

وبالفعل ظهرت السيارة بي ام دبليو X6 M الرياضية بالوان خارجية تجمع بين اللون الأرجواني والذهبي مع ألياف الكاربون والذي يحتوي على رقائق ذهبية لزيادة تميز هذه النسخة.

الاصدار الذهبى من بي ام دبليو X6 M

وأزالت الشركة شعارات بي ام دبليو ووضعت بديلا لهما شعارات مانهارت، بالإضافة إلى وضع عجلات رياضية ضخمة بقياس 23 إنش مع طلاء حواف العجلات باللون الذهبي، وبالرغم من التعديلات الخارجية، لم يرغب مالك السيارة من تعديل الداخلية التي تتميز قياسياً بالعديد من قطع ألياف الكاربون بإصدار M ، اما عن نظام التعليق فتم خفض ارتفاع السيارة بمقدار 30 مم .

الاصدار الذهبى من بي ام دبليو X6 M

أما عن القوة والمحرك للسيارة الاصدار الذهبى من بي ام دبليو X6 M ، فقامت مانهارت ببرمجة وحدة التحكم الإلكترونية للمحرك مع إضافة نظام عادم رياضي جديد لتولد السيارة قوة 720 حصان و900 نيوتن متر من عزم الدوران للمحرك V8 بسعة 4.4 لتر توين تربو الأساسى للسيارة .