عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق القوة .. فولفو XC90 بخصم 70% .. اِلحق اشتريها

صدى البلد

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى بنفس المميزات والتسهيلات التى حصل عليها المستفيدون فى المرة الأولى.

السيارة فولفو XC90 موديل 2023

وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.

txt

سعر أرخص سيارة من جيلي فى مصر

txt

اشتر ميتسوبيشي اكسباندر أرخص من سعر مصر بـ 70%

txt

أوفر برايس جديد على أسعار إم جى 6 .. اعرف بكام

txt

اعرف آخر أسعار اودي 2024 في مصر

txt

شاهد.. إصدار ذهبي لـ بي ام دبليو X6 M من توقيع مانهارت

txt

تجار يضيفون أوفر برايس على أسعار هافال H6 .. سعرها كام

txt

شاهد السيارة بيجو 408 الجديدة موديل 2024

txt

180 ألف جنيه .. أرخص سيارات زيرو في مصر

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

السيارة فولفو XC90 موديل 2023

وتأتى السيارة فولفو XC90 موديل 2023 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربون للإتيان بها إلى مصر واستيرادها.

كما تأتى الوديعة الدولارية للسيارة فولفو XC90موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر  29.622 دولارا، أما الفئة المتوسطة 28.784 دولارا، وتأتى الفئة الأساسية بسعر 27.945 دولارا .

السيارة فولفو XC90 موديل 2023

ومن المعروف أن السيارة فولفو XC90 موديل 2023 ، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي ، بقوة قدرها 300 حصان، مع 420 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي، عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات.

txt

سعر أرخص سيارة من جيلي فى مصر

txt

اشتر ميتسوبيشي اكسباندر أرخص من سعر مصر بـ 70%

txt

شاهد.. إصدار ذهبي لـ بي ام دبليو X6 M من توقيع مانهارت

txt

تجار يضيفون أوفر برايس على أسعار هافال H6 .. سعرها كام

txt

شاهد السيارة بيجو 408 الجديدة موديل 2024

txt

بمليون جنيه .. أسعار 5 سيارات SUV جديدة في مصر

txt

بعد تألقه مع النادى الأهلى .. شاهد سيارة إمام عاشور الجديدة

txt

180 ألف جنيه .. أرخص سيارات زيرو في مصر

يمكن للسيارة فولفو XC90 موديل 2023 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0 خلال مدة زمنية تستغرق 6.7 ثانية .

السيارة فولفو XC90 موديل 2023

وتأتي السيارة فولفو XC90 موديل 2023 بالعديد من تجهيزات الحماية والأمان مثل منظومة المكابح عالية الأداء، والوسائد الهوائية، بالإضافة إلى حساسات حركة، وكاميرا 360 درجة، وشاشة تتوسط قمرة القيادة، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، وفتحة سقف بانوراما، إلى جانب باقة أخرى من تقنيات التحكم والرفاهية. 

استيراد السيارات الوديعة الدولارية استيراد سيارات المصريين بالخارج فولفو XC90 موديل 2023 فولفو XC90 فولفو موديل 2023 استيراد سيارات المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

وزير النقل: القطار الكهربائي السريع سيصل لأبو سمبل للمرة الأولى

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

السيسي: مش هنسيب أهالينا اللي ظروفهم صعبة وعشانهم عملنا 300 ألف شقة

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

في حاجة في الفيديو.. لقاء سويدان توثق واقعة صفعها لـ ميدو عادل

موضوعات متعلقة

سعر أرخص سيارة من جيلي فى مصر

اشتر ميتسوبيشي اكسباندر أرخص من سعر مصر بـ 70%

أوفر برايس جديد على أسعار إم جى 6 .. اعرف بكام

اعرف آخر أسعار اودي 2024 في مصر

شاهد.. إصدار ذهبي لـ بي ام دبليو X6 M من توقيع مانهارت

تجار يضيفون أوفر برايس على أسعار هافال H6 .. سعرها كام

شاهد السيارة بيجو 408 الجديدة موديل 2024

بمليون جنيه .. أسعار 5 سيارات SUV جديدة في مصر

ترشيحاتنا

بعد إسقاط مسيرة.. إعادة توجيه 6 طائرات مدنية إلى مطارات روسية أخرى

بريطانيا ترسل جنودا للحرب في أوكرانيا.. سوناك يكشف الحقيقة

طالما جاي من الحرام نبيعه.. قصة فتاة عرضت صغيرها للبيع على فيسبوك

بيان عاجل من حلف الناتو بشأن نشر الأسلحة النووية في أوروبا

رئيس إقليم تيجراي: النضال ضد الحكومة الإثيوبية مستمر لحين عودة الأهالي لمنازلهم

بسبب عيب خطير.. دعوات لـ أمريكا وحلفائها باتباع خطى بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيور النورس تثير ذعرا بين البريطانيين.. ما القصة؟

رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني

عشاق الملكي في حزن| خبر صادم لريال مدريد.. وإيقاف نجم الفريق هذه المدة

انهيار أسرة الفنان محمد فريد خلال تشييع جنازته بمسجد الحصري |صور

فيديو

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

وقعوا في بعض.. مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يفتح النار على مخرج العمل.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ