لعشاق القوة .. فولفو XC90 بخصم 70% .. اِلحق اشتريها

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى بنفس المميزات والتسهيلات التى حصل عليها المستفيدون فى المرة الأولى.

السيارة فولفو XC90 موديل 2023

وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

السيارة فولفو XC90 موديل 2023

وتأتى السيارة فولفو XC90 موديل 2023 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربون للإتيان بها إلى مصر واستيرادها.

كما تأتى الوديعة الدولارية للسيارة فولفو XC90موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 29.622 دولارا، أما الفئة المتوسطة 28.784 دولارا، وتأتى الفئة الأساسية بسعر 27.945 دولارا .

السيارة فولفو XC90 موديل 2023

ومن المعروف أن السيارة فولفو XC90 موديل 2023 ، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي ، بقوة قدرها 300 حصان، مع 420 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي، عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات.

يمكن للسيارة فولفو XC90 موديل 2023 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0 خلال مدة زمنية تستغرق 6.7 ثانية .

السيارة فولفو XC90 موديل 2023

وتأتي السيارة فولفو XC90 موديل 2023 بالعديد من تجهيزات الحماية والأمان مثل منظومة المكابح عالية الأداء، والوسائد الهوائية، بالإضافة إلى حساسات حركة، وكاميرا 360 درجة، وشاشة تتوسط قمرة القيادة، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، وفتحة سقف بانوراما، إلى جانب باقة أخرى من تقنيات التحكم والرفاهية.