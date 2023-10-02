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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

النائب طارق شكري: إنجازات الرئيس السيسي لا تعد.. فيديو

النائب طارق شكرى
النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان الانتخابات الرئاسية هى استحقاق هام جدا ، ومن المهم ان يشارك الجميع بارائهم مهما كانت لانه فرض على كل مصرى .


واضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" اثناء تجمع عدد كبير من ذوى الهمم امام الشهر العقارى بالحى السابع بمدينة نصر لعمل توكيلات للرئيس السيسي ، بانهم متواجدين الان لتقديم عدد من الرسائل الهامة للجميع وحبهم للرئيس السيسي.

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وأوضح شكري ، ان ذوى الهمم هم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى ، و اكثر بكثير مما يتخيل الجميع ، فهم 11 مليون نسمة اى 11% من المصرين، 6 مليون رجل و 5 مليون سيدة ، بالاضافة الى اسرهم يشكلون ربع المجتمع المصرى .


وتابع النائب طارق شكري ، ان الرئيس السيسي حدد لذوى الهمم 9 مقاعد فى البرلمان ، وبالتالى اصبح لهم صوت مسموع ويشاركون فى وضع القوانين ويوضحون طلباتهم ولهم حقوق كاملة ، وهذا يعتبر عهد لم يكن موجود قبل ذلك .


وأكد شكري ، أنه عندما يتحدث عن انجازات الرئيس سيحدث عن الجزء المختص فيه ، وهو الاسكان و التنمية وإعمار الأرض والتوظيف وحياة كريمة.


وفى حقيقة الامر حجم الأعمال التى تحققت خلال 9 أعوام بكافة المعاير والمقايس هى اعمال استثنائية ، والواقع والانجازات تتحدث عن نفسها على الارض واصبحت ملموسة ويعيش بها المواطنين .


بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة الذى سيتجاوز تريليون جنيه ، والقصد منه خدمة شبكات الصرف الصحى والمياه فى القرى والنجوع التى تركت لعقود وسنين .


وحجم الأعمال الذى قام به الرئيس السيسي بكل المقايس هي فوق الوصف لا نستطيع الا ان نقدم له الشكر ، وانا بالطبع من المؤيدين له والداعمين بشكل كلى ، وان كلا مصرى وطنى يرى بوضوح كل هذه الانجازات  .

 

وخلال التجمع لعمل التوكيلات للرئيس السيسي أمام الشهر العقارى قالت احد ذوى الهمم انها متواجدة اليوم فى احتفالية دعم الرئيس ، للوقوف بجانبه لأنه يساعدهم دائما ، وايضا الجيش فعندما تترد على احد مستشفيات الجيش لا يمنعها أحد ، ويتم تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم .


وقالت احدى السيدات انها جاءت لدعم الرئيس لانه يساعدهم فى معاشات ذوى الاحتياجات الخاصة ، واضاف اخر انه جاء اليوم لدعم الرئيس السيسي ، لانه يساعد دائما الاشخاص ذوى الهمم والصم والبكم . 


ووعد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المتواجدين من ذوى الهمم انه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية سيتم عمل حفلة كبيرة بأحد الحدائق ، وسيكون بها غناء وفقرات ترفيهية ، وخلال هذا اليوم سيتم سماع جميع طلبات ذوى الهمم والعمل فورا على حلها .

النائب طارق شكري انجازات الرئيس السيسي طارق شكري وكيل لجنة الإسكان طارق شكرى لجنة الاسكان

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