النائب طارق شكري: إنجازات الرئيس السيسي لا تعد.. فيديو

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان الانتخابات الرئاسية هى استحقاق هام جدا ، ومن المهم ان يشارك الجميع بارائهم مهما كانت لانه فرض على كل مصرى .



واضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" اثناء تجمع عدد كبير من ذوى الهمم امام الشهر العقارى بالحى السابع بمدينة نصر لعمل توكيلات للرئيس السيسي ، بانهم متواجدين الان لتقديم عدد من الرسائل الهامة للجميع وحبهم للرئيس السيسي.



وأوضح شكري ، ان ذوى الهمم هم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى ، و اكثر بكثير مما يتخيل الجميع ، فهم 11 مليون نسمة اى 11% من المصرين، 6 مليون رجل و 5 مليون سيدة ، بالاضافة الى اسرهم يشكلون ربع المجتمع المصرى .



وتابع النائب طارق شكري ، ان الرئيس السيسي حدد لذوى الهمم 9 مقاعد فى البرلمان ، وبالتالى اصبح لهم صوت مسموع ويشاركون فى وضع القوانين ويوضحون طلباتهم ولهم حقوق كاملة ، وهذا يعتبر عهد لم يكن موجود قبل ذلك .



وأكد شكري ، أنه عندما يتحدث عن انجازات الرئيس سيحدث عن الجزء المختص فيه ، وهو الاسكان و التنمية وإعمار الأرض والتوظيف وحياة كريمة.



وفى حقيقة الامر حجم الأعمال التى تحققت خلال 9 أعوام بكافة المعاير والمقايس هى اعمال استثنائية ، والواقع والانجازات تتحدث عن نفسها على الارض واصبحت ملموسة ويعيش بها المواطنين .



بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة الذى سيتجاوز تريليون جنيه ، والقصد منه خدمة شبكات الصرف الصحى والمياه فى القرى والنجوع التى تركت لعقود وسنين .



وحجم الأعمال الذى قام به الرئيس السيسي بكل المقايس هي فوق الوصف لا نستطيع الا ان نقدم له الشكر ، وانا بالطبع من المؤيدين له والداعمين بشكل كلى ، وان كلا مصرى وطنى يرى بوضوح كل هذه الانجازات .

وخلال التجمع لعمل التوكيلات للرئيس السيسي أمام الشهر العقارى قالت احد ذوى الهمم انها متواجدة اليوم فى احتفالية دعم الرئيس ، للوقوف بجانبه لأنه يساعدهم دائما ، وايضا الجيش فعندما تترد على احد مستشفيات الجيش لا يمنعها أحد ، ويتم تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم .



وقالت احدى السيدات انها جاءت لدعم الرئيس لانه يساعدهم فى معاشات ذوى الاحتياجات الخاصة ، واضاف اخر انه جاء اليوم لدعم الرئيس السيسي ، لانه يساعد دائما الاشخاص ذوى الهمم والصم والبكم .



ووعد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المتواجدين من ذوى الهمم انه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية سيتم عمل حفلة كبيرة بأحد الحدائق ، وسيكون بها غناء وفقرات ترفيهية ، وخلال هذا اليوم سيتم سماع جميع طلبات ذوى الهمم والعمل فورا على حلها .