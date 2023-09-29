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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الحكومة ترغب في راحة المواطنين وتقديم تيسيرات شاملة بقانون التصالح..طارق شكري يوضح

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب

بشرى من النواب بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.. طارق شكري يوضح|فيديو

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن  قانون التصالح على مخالفات البناء سيعرض على البرلمان ضمن أجندة النواب في الأسبوع الأول من دور الانعقاد الرابع

 

وقال طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الحكومة ترغب بشكل واضح في توفير راحة المواطنين وتقديم العديد من التيسيرات لهم في قانون التصالح في مخالفات البناء.

 

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن تبدأ اللجان خلال الأسبوع المقبل في دراسة القانون المقدم من الحكومة، على أن يستمر عملها لمدة شهر تقريبا.

 

السلامة الإنشائية للمباني

وأشار طارق شكري إلى أن اللجنة تنتظر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، لتفادي المشكلات التي واجهت المواطنين وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني

 

طارق شكري: ننتظر تعديلات قانون التصالح لتفادي أي مشكلات تواجه المواطنين

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، لتفادي المشكلات التي واجهت المواطنين وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات وتحديد الاختصاصات. 

وقال طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إنه من المتوقع أن تبدأ اللجان خلال الأسبوع المقبل في دراسة القانون المقدم من الحكومة، على أن يستمر عملها لمدة شهر تقريبا

 

 

محلية النواب: يجب الإسراع في قانون التصالح لضبط الثروة العقارية

أكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من التعديلات الأخيرة على قانون التصالح في مخالفات البناء بعد مناقشته في اللجان المختلفة في المجلس. وأشار إلى أهمية سرعة اعتماد هذا القانون لوقف البناء العشوائي في مصر.

 

وأوضح درويش خلال مداخلته في برنامج "مساء دي إم سي"، أن التصالح في مخالفات البناء يسهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية ويجب وضع رؤية واضحة لتنظيم العقارات ومنع التعديات.

 

وأكمل قائلاً: "قانون التصالح سيساعد في ضبط الثروة العقارية في مصر ومنع التعديات ومخالفات البناء".

وأشار إلى أنه يجب العمل على تسريع إقرار هذا القانون في الجلسة البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن هناك تعديات على حوالي 40 ألف فدان خلال سبع سنوات، وبالتالي يجب التصدي لهذا التحدي بفعالية.

 

 

محلية النواب تعلق على قانون التصالح فى مخالفات البناء|ملف لازم يتقفل

علق النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد السجينى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية"، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر” قائلا:" أما القانون رجع من الحكومة للمجلس وجد أنه لن يلبى فلسفة القانون، إى هى الفلسفة، هي نشد سطر ونقفل ملف المخالفات الملف الأسود والبدء على أسس تتسق مع الجمهورية الجديدة".

وأكد النائب أحمد السجينى،أن تم بذل مجهود كبير للانتهاء من قانون مخالفات البناء، لافتا إلى وجود تيسيرات مبشرة بالقانون الجديد. 

النائب طارق شكري قانون التصالح مخالفات البناء دور الإنعقاد الرابع الحكومة

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