هدية للمواطنين.. برلماني يزف بشرى بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن هناك ملفات تمس كل شخص في مصر، مثل ملف التصالح علي مخالفات البناء ورقمنة المباني وتقنن وضع اليد، مشيراً إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة فارقة في عمر الوطن لإغلاق ملف المخالفات في البناء في عموم مصر.

وأضاف "درويش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون من أوائل القوانين التي يتم مناقشتها في البرلمان بعد عودته للانعقاد، موضحاً أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وتابع عمرو درويش، أن سيتم التصالح في كل المخالفات، ولن يترك عقار أو حيازة لدى المواطن في ملف المخالفات؛ إلا وسيتم وضعه في أولوية التصالح.