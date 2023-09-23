التصالح في كل الحالات.. محلية النواب تزف بشرى للمواطنين حول مخالفات البناء

كشف عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آخر تطورات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال عمرو درويش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لقانون التصالح في مخالفات البناء".

وأضاف عمرو درويش:" وضع اللمسات الأخيرة لقانون التصالح؛ يعد انتصارا للإرادة الشعبية المصرية، وإحساسا حقيقيا من القيادة السياسية باحتياج المواطنين لتقنين أوضاعهم، والتواجد في مسكن آمن ".

وتابع عمرو درويش: "قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون من أوائل القوانين التي يتم مناقشتها في البرلمان بعد عودته للانعقاد".

وأكمل عمرو درويش: "سيتم التصالح في كل المخالفات، ولن يترك عقار أو حيازة لدى المواطن في ملف المخالفات؛ إلا وسيتم وضعه في أولوية التصالح".

ولفت عمرو درويش، إلى أنه: "سيتم مراجعة الأحوزة العمرانية وقانون البناء مرة أخرى"، مضيفا: "فور إقرار القانون، أدعو جميع المواطنين ممن ارتكبوا مخالفات، أن يسارعوا لتقنين أوضاعهم، أيا كان نوع المخالفة؛ لأن القانون يتسع للجميع".