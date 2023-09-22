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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الوطنية ليست ادعاء.. علماء القافلة الدعوية: البناء والتعمير من مقاصد الأديان

القافلة الدعوية
القافلة الدعوية

أكد علماء القافلة الدعوية المشتركة للأزهر والأوقاف والإفتاء أن كل ما يؤدي إلى البناء والتعمير وقوة الأوطان وصالح الإنسان هو من صميم مقاصد الأديان، فالدين فن صناعة الحياة والبناء لا الموت ولا الهدم، فحيث تكون المصلحة المعتبرة فذلك شرع الله (عز وجل)، وكل ما يؤدي إلى الهدم أو القتل أو الإفساد في الأرض فلا علاقة له بالأديان ولا بالإنسانية أصلا.

علماء القافلة الدعوية : كل ما يؤدي إلى البناء والتعمير من صميم مقاصد الأديان

ولفت علماء القافلة الدعوية إلى أن حب الوطن وحمايته والحفاظ عليه من الدين، حيث خاطب رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) مكة قائلا لها: "والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب البلاد إليّ، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجْتُ"، وهذا يدل على حبه عليه الصلاة والسلام لوطنه الغالي مكة، وأن الوطنية ليست ادعاء بل هي انتماء، وأن الوطن هو بيتنا الكبير نبنيه بالجهد والعرق والعمل الجاد.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أقامت القافلة الدعوية الرابعة المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لقاءات وندوات مع الشباب بمركز شباب السلايمة بالعريش حول موضوع: "حق الوطن"، بحضور الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وقيادات الدعوة بالمديرية.

وزير الأوقاف من الدقهلية: لمصر دور كبير في بناء الحضارة الإنسانية

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الأربعين بميت غراب في السنبلاوين.. صور

مسيرة التطوير في المساجد قائمة

وفي كلمته عقب صلاة الجمعة هنأ أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشعب المصري وأبناء محافظة الدقهلية بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم) في أول جمعة من شهر مولده، كما هنأ أهل قرية ميت غراب بالسنبلاوين بافتتاح بمسجد "الأربعين" هذا الصرح العظيم الذي يأتي في عداد أكثر من عشرة آلاف وخمسمائة مسجد تم بناؤها أو إحلالها وتجديدها أو صيانتها وتطويرها في السنوات العشر الأخيرة، كما يأتي في إطار اهتمام الأوقاف بالقرية المصرية من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد وزير الأوقاف أن الدولة المصرية معنية بكل أبناء هذا الشعب العظيم، سواء بما يتم في المدن الجديدة، أو ما يتم من تطوير للمدن القديمة، أو حتى القرى والنجوع، فبناء صرح ومسجد بهذا المستوى في قرية من القرى - ليس المسجد الوحيد - تأكيد على اهتمام الدولة بكل أبنائها، مشيرًا إلى أن هذا المسجد يأتي اليوم ليكون المسجد رقم 140 تقريبًا في محافظة الدقهلية في أقل من 15 شهرًا ، ففي العام الماضي تم إحلال وصيانة وتجديد وتطوير 123 مسجدًا بمتوسط عشرة مساجد شهريًّا، وفي هذا العام تم حتى الآن افتتاح 17 مسجدًا، مهنئًا أهل قرية ميت غراب وأهالي السنبلاوين بهذا الافتتاح.

وأكد وزير الأوقاف أن مسيرة التطوير في المساجد قائمة، وأن ما يتم من تطوير في المساجد هو جزء من النهضة الشاملة التي تتم في المدارس والمستشفيات وسائر المجالات، متمنيًا أن يكون هذا المسجد عامرًا بالإيمان والفكر الوسطي مبنى ومعنى، فكما تُعنى وزارة الأوقاف بالمساجد معنى نهتم أيضًا بالمعنى، وقد استمعنا اليوم إلى أنموذج من أئمتنا المتميزين في خطبة الجمعة.

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