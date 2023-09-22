وزير الأوقاف من الدقهلية: لمصر دور كبير في بناء الحضارة الإنسانية

أكد الدكتور محمد جمعة، وزير الأوقاف، أن مصر لها دور كبير في بناء الحضارة الإنسانية فهي مهد الحضارات وموطن الرسالات السماوية وأن مصر بعث وعاش علي أرضها العديد من الرسل والأنبياء والعديد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف و الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مسجد الأربعين بقرية ميت غراب بمركز السنبلاوين بعد احلاله وتجديده وصيانته علي مساحة 540 متر مربع بتكلفة 1مليون و 200 الف جنيه ، وقاموا بأداء صلاة الجمعة بالمسجد عقب افتتاحه جاء ذلك بحضور اعضاء مجلسي النواب والشيوخ وادوا صلاة الجمعه به..



من جانبه أشاد محافظ الدقهلية بدور وزارة الأوقاف في إنشاء المساجد وصيانتها والعناية بها ليس في الدقهلية وحدها وانما في كافة المحافظات المصرية مؤكدا علي التعاون والتنسيق المستمر مع جميع الوزارات والاجهزة المركزية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات وبمختلف القطاعات..