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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بدون أوفربرايس.. رسالة هامة من مبادرة إحلال السيارات للمصريين

مبادرة احلال السيارات
مبادرة احلال السيارات

أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التي مضى على إنتاجها 20 عامًا و"تعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي - بنزين" في مصر “جو جرين”، عن مميزات بداخلها فى ظل الظروف المتواجدة بالسوق المحلى للسيارات .

 

وأوضحت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة فى بيان لها أن أول شيء يفكر فيه كل من يرغب في شراء سيارة جديدة الآن هو مقدار الأوفربرايس الذي سيقوم بدفعه فوق سعر السيارة الرسمي. 

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وأضافت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات أن المشتري يبدأ في البحث والسؤال في المعارض للحصول على أقل سعر أوفربرايس فوق السعر الرسمي للسيارة، ولكن بداخل المبادرة لا يوجد بها أوفربرايس والبيع بالسعر الرسمي المعلن في المبادرة فقط .

 

وتابع بيان المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، أنه يتم تقديم خصومات إضافية في السعر داخل المبادرة عن سعر نفس السيارات في السوق العادي ، وتوفر مبادرة الاحلال السيارات بالكاش وبالتقسيط حسب الرغبة والاختيار للعميل . 

 

أما عن أكثر السيارات تخصيصاً داخل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة منذ البداية إلى سبتمبر 2023 ، جاءت ببيع 8245 سيارة بي واي دي F3 ، و 3232 سيارة شيري تيجو 3 ، و 2268 سيارة شيري أريزو 5 ، و 1477 سيارة هيونداي النتراHD  ، و 905 سيارة هيونداي أكسنت RB .

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