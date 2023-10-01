أيهما أفضل.. أرخص سيارتين 2024 في السوق المصري

شهد السوق المحلى المصرى للسيارات ، ارتفاعات متتالية فى الأسعار؛ مما جعل الحصول على سيارة جديدة حلم للجميع.

وهناك عدد من السيارات الاقتصادية التى ما زالت تباع بأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار الحالية ، وهناك سيارات هى الارخص داخل السوق المصري .

وخلال السطور التالية سنشاهد مقارنة بين السيارة إيجل 580 و شانجان ألسفن:

- قوة المحرك

تستمد السيارة إيجل 580 موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك سعته 1500 سي سي – تربو دفع أمامي، عدد السلندرات به 4، و قوة المحرك165 حصانا، والعزم الأقصى لدوران المحرك 220 نيوتن متر، و ناقل الحركة بالسيارة من نوع (CVT) .

إيجل 580 موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة شانجان ألسفن موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 107 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران ، و ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات .

شانجان ألسفن موديل 2022

- الأبعاد الخارجية

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة إيجل 580 موديل 2022 ، بطول السيارة 4680 مم ، و عرض السيارة 1845 مم ، و ارتفاع السيارة 1715 مم .

إيجل 580 موديل 2022

وتظهر السيارة شانجان ألسفن موديل 2022 بأبعاد خارجية ، بطول بلغت 4390 مم، وبعرض يبلغ 1725 مم، و 1490 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 382 لتر، وقاعدة عجلات بطول 2535 مم، و 150 مم للخلوص الأرضي.

شانجان ألسفن موديل 2022

- وسائل الامان

وتضم السيارة إيجل 580 موديل 2022 ، عددا من وسائل الأمان من بينها 4 وسائد هوائية ، و نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) ، و نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD) ، و مثبت لسرعة السيارة ، و نظام مراقبة ضغط إطارات السيارة ، و 4 كاميرات بزاوية 360 درجة ، و إنذار ضد السرقة ، و كاميرا خلفية لتوضيح الرؤية للسائق عند الرجوع للخلف ، و حساسات ركن خلفية لمساعدة السائق في ركن السيارة ، و فرامل يد إلكترونية .

إيجل 580 موديل 2022

وتضم السيارة شانجان ألسفن موديل 2022 ، عدد من وسائل الأمان من بينها ، فرامل ABSمانعة للانغلاق، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام الثبات الإلكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وبرنامج التوازن عند المرتفعات.

شانجان ألسفن موديل 2022

- الأسعار

أسعار دفسك ايجل 580 :

إيجل 580 موديل 2022

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 364,900 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 464,900 جنيه

أسعار شانجان ألسفن :

شانجان ألسفن موديل 2022

- مانيوال / L1 2022 بسعر 320,000 جنيه

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 355,000 جنيه

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 375,000 جنيه