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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أيهما أفضل.. أرخص سيارتين 2024 في السوق المصري

ارخص سيارتين 2024
ارخص سيارتين 2024 فى السوق المصرى

شهد السوق المحلى المصرى للسيارات ، ارتفاعات متتالية فى الأسعار؛ مما جعل الحصول على سيارة جديدة حلم للجميع.

وهناك عدد من السيارات الاقتصادية التى ما زالت تباع بأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار الحالية ، وهناك سيارات هى الارخص داخل السوق المصري .

 

وخلال السطور التالية سنشاهد مقارنة بين السيارة إيجل 580 و شانجان ألسفن

 

- قوة المحرك 

تستمد السيارة إيجل 580 موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك سعته 1500 سي سي – تربو دفع أمامي، عدد السلندرات به 4، و قوة المحرك165 حصانا، والعزم الأقصى لدوران المحرك 220 نيوتن متر، و ناقل الحركة بالسيارة من نوع (CVT) .

إيجل 580 موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة  شانجان ألسفن موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 107 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران ، و ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات . 

شانجان ألسفن موديل 2022

- الأبعاد الخارجية

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة إيجل 580 موديل 2022 ، بطول السيارة 4680 مم ، و عرض السيارة 1845 مم ، و ارتفاع السيارة 1715 مم .

إيجل 580 موديل 2022

وتظهر السيارة شانجان ألسفن موديل 2022 بأبعاد خارجية ، بطول بلغت 4390 مم، وبعرض يبلغ 1725 مم، و 1490 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 382 لتر، وقاعدة عجلات بطول 2535 مم، و 150 مم للخلوص الأرضي.

شانجان ألسفن موديل 2022

- وسائل الامان

وتضم السيارة إيجل 580 موديل 2022 ، عددا من وسائل الأمان من بينها 4 وسائد هوائية ، و نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) ، و نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD) ، و مثبت لسرعة السيارة ، و نظام مراقبة ضغط إطارات السيارة ، و 4 كاميرات بزاوية 360 درجة ، و إنذار ضد السرقة ، و كاميرا خلفية لتوضيح الرؤية للسائق عند الرجوع للخلف ، و حساسات ركن خلفية لمساعدة السائق في ركن السيارة ، و فرامل يد إلكترونية .

إيجل 580 موديل 2022

وتضم السيارة شانجان ألسفن موديل 2022 ، عدد من وسائل الأمان من بينها ، فرامل ABSمانعة للانغلاق، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام الثبات الإلكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وبرنامج التوازن عند المرتفعات.

شانجان ألسفن موديل 2022

- الأسعار 

أسعار دفسك ايجل 580 :

إيجل 580 موديل 2022

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 364,900 جنيه     

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 464,900 جنيه

 

أسعار شانجان ألسفن : 

شانجان ألسفن موديل 2022

- مانيوال / L1 2022 بسعر 320,000 جنيه   

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 355,000 جنيه      

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 375,000 جنيه

السوق المحلى المصرى للسيارات إيجل 580 و شانجان ألسفن السيارات الاقتصادية ايجل 580 شانجان ألسفن

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