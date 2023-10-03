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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو معاك 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق

صدى البلد

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا؛ ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

 

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

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وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار 5 سيارات مستعملة موديلات بمتوسط سعر 100 ألف جنيه، داخل السوق المحلي المصري .

 

1- فيات سينا 

فيات سينا 

تأتى السيارة فيات سيينا موديل 2002 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي ، ينتج قوة قدرها 85 حصان ، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة ، في مدة زمنية قدرها 12.4 ثانية.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى " للسيارات المستعملة " فيتراوح سعرها الـ 100 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة  .

 

2- سوزوكى ماروتى 

سوزوكى ماروتى 

جاءت السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2009 بمحرك تبلغ سعته 800 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 36 حصانا، مع ناقل حركة يدوي الأداء "مانيوال" من 5 سرعات، بخزان وقود سعة 30 لتر، وسرعة قصوي تصل إلى 138 كيلو متر في الساعة.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى " للسيارات المستعملة " فيتراوح سعرها الـ 100 ألف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة  .

 

3- هيونداي اكسيل              

هيونداي اكسيل   

تستمد السيارة هيونداي اكسيل موديل 1998 ، قوتها من خلال محرك سعة 1300 سي سي بقوة 72 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 10.9 كجم عند 3600 لفة في الدقيقة .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى " للسيارات المستعملة " فيتراوح سعرها الـ 100 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة  .

 

4- اوبل فيكترا            

      

اوبل فيكترا         

تتوفر السيارة أوبل فيكترا موديل 1994 بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بعض النسخ بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي وحقن الكتروني للوقود "انجكشن، فيما تبلغ قوة المحرك 74 حصانا، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى " للسيارات المستعملة " فيتراوح سعرها الـ 100 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة  .

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5- رينو ميجان 

رينو ميجان 

تستمد السيارة رينو ميجان موديل 2000 ، قوتها من خلال محرك من 4 أسطوانات وتبلغ سعته 2000 سي سي بقوة 160 حصان، مع عزم 170 متر/كجم عند 6800 لفة فى دقيقة ، و تتوفر بنوعين من ناقل الحركة ، الأول يدوي من 5 سرعات، والثاني أوتوماتيكي من 4 سرعات .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى " للسيارات المستعملة " فيتراوح سعرها الـ 100 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة  .

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