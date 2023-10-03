زيادة في أسعار شيري تيجو 8 الجديدة في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية شيرى ، عن طرح موديل 2024 للسيارة المجمعة محليا تيجو 8 ، مع زيادات سعرية لبعض فئاتها السعرية .

شيري تيجو 8 موديل 2024

وأوضح وكيل شيرى ، ان السيارة تيجو 8 موديل 2024 ، تاتى بزيادة سعرية 10 آلاف على بعض الفئات السعرية للسيارة التى تنتمى الى فئة الـ SUV الرياضية .

ومن المعروف ان السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024، تاتى بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو” ينتج قوة قدرها 145 حصانا مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات من طراز “DCT”.

شيري تيجو 8 موديل 2024

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

شيري تيجو 8 موديل 2024

وتظهر السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 ، بشكل خارجى يضم مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح خلفية LED، ومصابيح ضباب خلفية، ومرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية، وزجاج خلفى معتم، فتحة سقف بانوراما، وجنوط 18 بوصة .

شيري تيجو 8 موديل 2024

وتحتوى السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 ، على بعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومن أبرزها خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وتشغيل المحرك والتكييف، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وتكييف هواء أوتوماتيك، وإضاءة داخلية ، و 4 مكبرات صوتية، شاشة عدادات 7 بوصات، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، إمكانية اتصال الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاى .

ودعمت السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024، بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها 4 وسائد هوائية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكترونى ESC، وفرامل مساعدة للفرامل BAS، ونظام التحكم فى الجر TCS، وأنظمة مساعدة عند صعود المنحدرات HAC، ونظام مراقبة لضغط الإطارات DAC، كاميرا خلفية، ومثبت سرعة .

شيري تيجو 8 موديل 2024

اما عن أسعار شيري تيجو 8 :

- فئة COMFORT 5 Seat بسعر 960 ألف جنيه .

- فئة LUXURY 5 Seat بسعر مليون و20 الف جنيه .

- فئة COMFORT 7 Seat بسعر 990 ألف جنيه بدلا من 980 الف جنيه .

- فئة LUXURY 7 Seat بسعر مليون و50 ألف جنيه بدلا من مليون و 40 الف جنيه .