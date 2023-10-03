اشتر نيسان صنى بخصم 70% من السوق المصرى

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى بنفس المميزات والتسهيلات التى حصل عليها المستفيدون فى المرة الأولى.

نيسان صنى موديل 2023

وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

نيسان صنى موديل 2023

وتأتى السيارة نيسان صنى موديل 2023 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربون للإتيان بها إلى مصر واستيرادها.

نيسان صنى موديل 2023

كما تأتى الوديعة الدولارية للسيارة نيسان صنى موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 6,240 دولار ، أما الفئة المتوسطة 6,656 دولار ، وتأتى الفئة الأساسية بسعر 8,320 دولار .

وتستمد السيارة نيسان صنى موديل 2023 ، قوتها من خلال محرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك ذو 4 سرعات .

نيسان صنى موديل 2023

وتتسارع السيارة نيسان صنى موديل 2023 من الثبات الي 100 كم في الساعة في 15.5 ثانية مع الوصول الي معدل استهلاك وقود بواقع 6.9 لتر لكل 100 كم.

وتقدم السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها مصابيح ضباب أمامية هالوجين ، مصابيح خلفية LED، مرايات جانبية كهربائية ، مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية ، زجاج كهربائى- قفل مركزى ، إمكانية طى المقاعد الخلفية ، مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى ، عجلة القيادة متعددة الوظائف ، مكبرات صوتية ، جنوط 15 بوصة .

نيسان صنى موديل 2023

وتقدم فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها سبويلر خلفى- مرايات جانبية كهربائية ، كاميرا خلفية ، زجاج خلفى معتم ، إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة، بلوتوث ، شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس .

وتزيد الفئة الأعلى «A/T SUPER SALOON» ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى؛ من أبرزها حساسات ركن خلفية ، مرايا ضم كهربائيًّا، خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب، مكيف هواء أتوماتيك ، عدادات متطورة .

نيسان صنى موديل 2023

ودعمت طرازات نيسان صنى موديل 2023 ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها 2 وسائد هوائية ، فرامل مانعة للإنغلاق ABSوتوزيع الكترونى للفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة ، عجلة القيادة كهربائية .