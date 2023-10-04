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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خطوات لصيانة بطارية السيارات قبل فصل الشتاء

بطارية السيارة
بطارية السيارة

تتعرض بطارية السيارة فى فصل الشتاء لتحديات إضافية مثل الحرارة المنخفضة وتشغيل الالكترونيات الكهربائية مثل مصابيح التدفئة والمساحات الزجاجية المدفأة.

بطارية السيارة 

 لذلك يجب إجراء بعض التتبعات الجوية الخفيفة لتجنب مشاكل فصل الشتاء في السيارة ، وبالاخص للبطارية لانها تعتبر مصدر الطاقة الرئيسي لتشغيل السيارة، و الحفاظ على صحة البطارية يعني الحفاظ على قدرة السيارة على الانطلاق .

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وخلال السطور التالية سنتعرف على خطوات لصيانة بطارية السيارات قبل فصل الشتاء .

بطارية السيارة 

1- قم بفحص البطارية: 

تأكد من أنها خالية من التلف أو التآكل، إذا كان هناك أي تآكل، قم بتنظيف الأجزاء بالكامل من الماء والثلج.

 

2- قم بفحص مستوى السائل: 

تأكد من أن مستوى السائل من البطارية يكون في المدى المناسب، إذا كان منخفضًا، فيجب إضافة ماء منقى حتى تكون خلايا مغمورة بالكامل.

 

3- قم بمسح محطات البطارية:

استخدم فرشاة جديدة تمامًا لإزالة المحطات من أي رواسب أو أوساخ، تأكد من عدم وجود أي اتصالات بالمحطات.

بطارية السيارة 

4- قم بفحص الكابل: 

التأكد من أن التيار الكهربائي بالبطارية ليس متعاقداً أو تالفة، إذا لم يكن هناك أي تلفيف، قم بإصلاحها أو استبدالها.

 

5- قم بشحن البطارية: 

إذا كانت تشحن بطارية منخفضة، قم بشحنها باستخدام شاحن بطارية متوافق، اتبع التعليمات الموجودة على الشاحن وحاول الاستفادة من الوقت.

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