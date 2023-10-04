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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إم جي RX-5 الجديدة تباع بأوفربرايس .. اعرف الأسعار

السيارة إم جي RX-5
السيارة إم جي RX-5 موديل 2023

شهد سوق السيارات المحلي خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق، قَلَّت ظاهرة الـ"أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

السيارة إم جي RX-5 موديل 2023

ومؤخرا مع بدء ظهور موديلات 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصري، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتي تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

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سعر أرخص سيارة من جيلي فى مصر

ومن بين طرازات السيارات التي يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصري ، تأتى السيارة إم جي RX-5موديل 2023 ، والتي تأتى من ضمن السيارات الـSUV   الرياضية .

السيارة إم جي RX-5 موديل 2023

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة إم جي RX-5 موديل 2023 ، ما بين 100 الف و 110 ألف جنيه على حسب الفئة السعرية والتجهيزات والمعرض الذي تباع السيارة فيه .

السيارة إم جي RX-5 موديل 2023

وتستمد السيارة إم جي RX-5موديل 2023 ، قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 171 حصان، وعزم دوران يصل الي 275 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.4 ثانية، وتصل سرعة إم جي RX-5القصوى الي 190 كم/ساعة .

 

وتضم السيارة إم جي RX-5 موديل 2023 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها عدد 6 وسائد هوائية، وبرنامج الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل  المانعة لانغلاق العجلات، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، ونظام المساعدة الطارئة بالفرامل ، ونظام الحماية النشطة من الانقلاب، ونظام التحكم بالفرامل أثناء الانعطاف ، ونظام التحكم بالسيارة أثناء هبوط المنحدرات ، ونظام التحكم بالجر ومسح أقراص الفرامل .

السيارة إم جي RX-5 موديل 2023

اما عن السعر الرسمى للسيارة إم جي RX-5 موديل 2023 

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 1,200,000 جنيه   

- أوتوماتيك / LUXURY 2023بسعر 1,250,000 جنيه      

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