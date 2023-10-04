شاهد بي إم دبليو الفئة الخامسة موديل 2024 الجديدة

أعلنت شركة بي إم دبليو ، عن انطلاق الجيل الجديد عالميا من السيارة الفئة الخامسة ، والتى تنتمى الى فئة السيارات السيدان الرياضية ، بموديلين احداهما بمحرك احتراق داخلي والاخر كهربائي تحت مسمى i5 .

بي إم دبليو الفئة الخامسة فى جيلها الجديد

واضافت شركة بي إم دبليو العالمية ، ان السيارة الفئة الخامسة فى جيلها الجديد ، تتسم بالطابع الرياضى المعتاد من الشركة الالمانية بالاضافة الى القوة والحداثة فى التصميم الخارجى والداخلى وقمرة القيادة .

واوضحت بي إم دبليو ، ان الموديل الكومبي Touring من السيارة الفئة الخامسة سيتم طرحها العام القادم ، والتى تعتبر فى قمسة السيارات ذات الفئة المتوسطة .

بي إم دبليو الفئة الخامسة فى جيلها الجديد

وظهرت السيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة فى جيلها الجديد ، بطول يزيد عن 5 امتار ، و قمرة قيادة رقمية جديدة ونظام مساعدة على الطريق السريع، والذي يتيح - في ظل ظروف معينة - قيادة آلية لبضعة كيلومترات.

بي إم دبليو الفئة الخامسة فى جيلها الجديد

اما عن قوة محرك السيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة فى جيلها الجديد، فتاتى بمحركات بنزين وديزل ومحركات كهربائية تغطي نطاق قوة يمتد من 153 كيلووات/208 حصان إلى 442 كيلووات/601 حصان، ويصل مدى سير الموديل الكهربائي إلى 582 كلم.

بي إم دبليو الفئة الخامسة فى جيلها الجديد

وعن سعر السيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة فى جيلها الجديد، فيبداء من 57 ألف و550 يورو للموديل الصالون المزود بمحرك احتراق داخلي، ومن 70 ألف و200 يورو للموديل الكهربائي i5.