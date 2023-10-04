5 سيارات بالسوق المصرى "زيرو" بمتوسط 500 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا؛ ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة .

وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات بالسوق المصرى " زيرو " بمتوسط 500 الف جنيه .

1 - تويوتا بيلتا

تويوتا بيلتا

وتستمد السيارة تويوتا بيلتا 2023 القوة من محرك 1500 سي سي، يمكنه أن يجعل السيارة تتسارع من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة تستغرق 12 ثانية، حيث يتمكن من ضخ 103 حصانا، وعزم دوران 138 نيوتن/متر.

اما عن السعر الرسمى للسيارة تويوتا بيلتا :

- أوتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعر 360,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART 2022 بسعر 405,000 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 640,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART 2023 بسعر 695,000 جنيه

2 - بى واى دى F3

بى واى دى F3

تستمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2024، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة قدرها 108 حصانا، مدعوم بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، وناقل اخر بقدرات أوتوماتيكية، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات .

اما عن السعر الرسمى للسيارة بى واى دى F3 :

- مانيوال 2023 بسعر 420,000 جنيه

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2023بسعر 480,000 جنيه

- مانيوال 2024 بسعر 490,000 جنيه

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2024بسعر 590,000 جنيه

3 - شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

تستمد السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية .

اما عن السعر الرسمى للسيارة شيفروليه أوبترا :

- أوتوماتيك / LUXURY W ACCESSORIES 2023بسعر 541,500 جنيه

4 - هيونداي كريتا اس يو 2

هيونداي كريتا اس يو 2

زودت السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء دفع امامي، بينما ينتج محركها قوة قدرها 113 حصانا، و 144 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع امكانية الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة الاستعداد 0 خلال فترة زمنية تستغرق 12.1 ثانية.

اما عن السعر الرسمى للسيارة هيونداي كريتا اس يو 2 :

- أوتوماتيك / SMART 2022 بسعر 550,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART /TWO TONE 2022بسعر 553,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART PLUS 2022 بسعر 570,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART PLUS / TWO TONE 2022بسعر 573,000 جنيه

- أوتوماتيك / MODERN 2022 بسعر 595,000 جنيه

- أوتوماتيك / MODERN / TWO TONE 2022بسعر 598,000 جنيه

- أوتوماتيك / ADVANCED 2022 بسعر 625,000 جنيه

- أوتوماتيك / ADVANCED / TWO TONE 2022بسعر 628,000 جنيه

5 - ساوايست DX3

ساوايست DX3

تستخدم سيارة ساوايست DX3 الكروس أوفر محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج DX3 الكروس أوفر عزم دوران يصل الي 225 نيوتن/متر، وقوة 156 حصان ، و ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT مكون من 8 سرعات .

اما عن السعر الرسمى للسيارة ساوايست DX3 :

- أوتوماتيك 2023 بسعر 575,000 جنيه