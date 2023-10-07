أوفربرايس على أسعار كيا سبورتاج في مصر

شهد سوق السيارات المحلي خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق، قَلَّت ظاهرة الـ"أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.



ومؤخرا مع بدء ظهور موديلات 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصري، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتي تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .



ومن بين طرازات السيارات التي يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصري ، تأتى السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 و موديل 2024 ، والتي تأتى من ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .

كيا سبورتاج



ويتراوح الأوفر برايس على السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 و موديل 2024 ، ما بين 265 الف و 715 ألف جنيه على حسب الفئة السعرية والتجهيزات والمعرض الذي تباع السيارة فيه .

كيا سبورتاج



و تتوافر السيارة كيا سبورتاج 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات "تيربو" سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالاضافة إلى استخدام ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 نقلات طراز DCT "دفع أمامي".



بالإضافة الي أن سبورتاج موديل 2024 تمتلك أيضا مدخل AUX، ومدخل USB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومرايات جانبية كهربائية، وأغلاق الابواب باللمس، وكراسي كهربائية، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وفرش مقاعد من الجلد، وباور ستيرنج، وفتحة سقف بانوراما، وريموت كنترول، ونظام ذكى لركن السيارة، وشاشة تعمل باللمس .

كيا سبورتاج



تحتوي كيا سبورتاج الـ SUV علي العديد من الوسائل المتقدمة والتكنولوجيات المطورة الحديثة منها، فرامل ABS، وEBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام التحكم في الثبات، ونظام والتحكم في الطرق المنحدرات، وفرامل يد الكترونية، ومساعد فرامل، وحساسات ركن، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ونظام تحذير من التصادم والنقاط العمياء.



اما عن السعر الرسمى للسيارة كيا سبورتاج :



- أوتوماتيك / LX 2023 بسعر 1,169,900 جنيه

- أوتوماتيك / EX 2023 بسعر 1,279,900 جنيه

- أوتوماتيك / LX 2024 بسعر 1,369,900 جنيه

- أوتوماتيك HIGHLINE 2023 بسعر 1,429,900 جنيه

- أوتوماتيك / EX 2024 بسعر 1,489,900 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE 2023 بسعر 1,559,900 جنيه

- أوتوماتيك / GT-LINE 2023 بسعر 1,639,900 جنيه

- أوتوماتيك HIGHLINE 2024 بسعر 1,639,900 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE 2024 بسعر 1,769,900 جنيه

- أوتوماتيك / GT-LINE 2024 بسعر 1,849,900 جنيه