بـ 2 مليون جنيه .. أسعار 5 سيارات جديدة في مصر

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا؛ ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

تتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة .

وخلال السطور التالية نتعرف على 5 سيارات بالسوق المصرى " زيرو " بمتوسط 2 مليون جنيه.

1- تويوتا فورتشنر

تويوتا فورتشنر

تستمد السيارة قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، وذلك للفئة الأولى فقط، حيث يتمكن من ضخ 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر، مع وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات.

بينما تأتي الفئة الثانية والثالثة من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، بمحرك 4000 سي سي، سداسي الأسطوانات، يضخ قوة إجمالية قدرها 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الرباعي .

اما عن سعر السيارة تويوتا فورتشنر.

- أوتوماتيك / SMART 2023 بسعر 2,050,000 جنيه.

- أوتوماتيك / ELEGANCE 2023 بسعر 2,350,000 جنيه.

- أوتوماتيك / SPORT 2023 بسعر 2,450,000 جنيه.

2- بي ام دبليو X1

بي ام دبليو X1

زودت السيارة BMW X1 موديل 2023 بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 نقلات، يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

تستهلك السيارة BMW X1 موديل 2023 نسبة وقود متوسطة تبلغ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، وبفضل القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة فيمكنها الانطلاق والتسارع من وضع السكون وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة تستغرق 9.2 ثانية، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 208 كيلومتر في الساعة.

اما عن سعر السيارة بي ام دبليو X1

- أوتوماتيك / X LINE 2023 بسعر 2,000,000 جنيه.

- أوتوماتيك / M SPORT 2023 بسعر 2,200,000 جنيه.

- أوتوماتيك / X LINE 2024 بسعر 2,250,000 جنيه.

- أوتوماتيك / M SPORT 2024 بسعر 2,500,000 جنيه.

3- سكودا كودياك

سكودا كودياك

تستمد السيارة سكودا كودياك موديل 2023، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1400 سي سي "تيربو" ، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، أقصى عزم للدوران 250 نيوتن/متر، و ناقل حركة "أوتوماتيكي" 6 سرعات.

وتصل السيارة سكودا كودياك موديل 2023 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 199 كيلومترا في الساعة، وتتسارع من وقت السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تستغرق 9.9 ثانية، ويقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة سكودا كودياك

- أوتوماتيك / AMBITION 2023 بسعر 1,925,000 جنيه.

- أوتوماتيك / STYLE 2023 بسعر 2,000,000 جنيه.

- أوتوماتيك / SPORT LINE 2023 بسعر 2,050,000 جنيه.

- أوتوماتيك / L&K 2023 بسعر 2,150,000 جنيه.

4- كيا سورينتو

كيا سورينتو

تستمد السيارة كيا سورينتو موديل 2023 قوتها من خلال محرك بقوة 230 حصان وهو ليس محرك تقليدي ولكن عبارة عن نظام هجين يشمل محرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر ومحرك كهربائي وبطارية ، بعزم دوران 350 نيوتن متر، وترسل القوة للعجلات الأمامية أو الأربعة عبر ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات .

وتستهلك السيارة كيا سورينتو موديل 2023 وقود 6.7 لتر لكل 100 كم. ويصل تسارع السيارة الي 100 كم في 8.5 ثانية.

اما عن سعر السيارة كيا سورينتو

- أوتوماتيك / HIGH LINE 2023 بسعر 2,149,900 جنيه .

- أوتوماتيك / TOP LINE 2023 بسعر 2,399,900 جنيه.

5- مرسيدس C 180

مرسيدس C 180

تستخدم السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيكي 9 غيار، مع منظومة الجر الأمامي للعجلات، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة تستطيع الانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 خلال 8.6 ثانية.

اما عن سعر السيارة مرسيدس C 180

- أوتوماتيك / AVANTGARDE PLUS 2023 بسعر 2,280,000 جنيه.

- أوتوماتيك / SPORT 2023 بسعر 2,350,000 جنيه.