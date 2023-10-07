عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 2 مليون جنيه .. أسعار 5 سيارات جديدة في مصر

أسعار ٥ سيارات جديدة
أسعار ٥ سيارات جديدة في مصر

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا؛ ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

تتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة .

 

وخلال السطور التالية نتعرف على 5 سيارات بالسوق المصرى " زيرو " بمتوسط 2 مليون جنيه.

 

1- تويوتا فورتشنر

تويوتا فورتشنر

تستمد السيارة قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، وذلك للفئة الأولى فقط، حيث يتمكن من ضخ 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر، مع وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات.

بينما تأتي الفئة الثانية والثالثة من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، بمحرك 4000 سي سي، سداسي الأسطوانات، يضخ قوة إجمالية قدرها 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الرباعي .

اما عن سعر السيارة تويوتا فورتشنر.

- أوتوماتيك / SMART 2023 بسعر 2,050,000 جنيه.        

- أوتوماتيك / ELEGANCE 2023 بسعر 2,350,000 جنيه.  

- أوتوماتيك / SPORT 2023 بسعر 2,450,000 جنيه.

 

2- بي ام دبليو X1       

  

بي ام دبليو X1       

زودت السيارة BMW X1 موديل 2023 بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 نقلات، يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

تستهلك السيارة BMW X1 موديل 2023 نسبة وقود متوسطة تبلغ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، وبفضل القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة فيمكنها الانطلاق والتسارع من وضع السكون وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة تستغرق 9.2 ثانية، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 208 كيلومتر في الساعة.

اما عن سعر السيارة بي ام دبليو X1

- أوتوماتيك / X LINE 2023 بسعر 2,000,000 جنيه.

- أوتوماتيك / M SPORT 2023 بسعر 2,200,000 جنيه.    

- أوتوماتيك / X LINE 2024 بسعر 2,250,000 جنيه.        

- أوتوماتيك / M SPORT 2024 بسعر 2,500,000 جنيه.    

 

3- سكودا كودياك       

سكودا كودياك

تستمد السيارة سكودا كودياك موديل 2023، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1400 سي سي "تيربو" ، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، أقصى عزم للدوران 250 نيوتن/متر، و ناقل حركة "أوتوماتيكي" 6 سرعات.

 وتصل السيارة سكودا كودياك موديل 2023 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 199 كيلومترا في الساعة، وتتسارع من وقت السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تستغرق 9.9 ثانية، ويقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة سكودا كودياك

- أوتوماتيك / AMBITION 2023 بسعر 1,925,000 جنيه.  

- أوتوماتيك / STYLE 2023 بسعر 2,000,000 جنيه.          

- أوتوماتيك / SPORT LINE 2023 بسعر 2,050,000 جنيه. 

- أوتوماتيك / L&K 2023 بسعر 2,150,000 جنيه.            

 

4- كيا سورينتو

كيا سورينتو

تستمد السيارة كيا سورينتو موديل 2023 قوتها من خلال محرك بقوة 230 حصان وهو ليس محرك تقليدي ولكن عبارة عن نظام هجين يشمل محرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر ومحرك كهربائي وبطارية ، بعزم دوران 350 نيوتن متر، وترسل القوة للعجلات الأمامية أو الأربعة عبر ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات  .

وتستهلك السيارة كيا سورينتو موديل 2023 وقود 6.7 لتر لكل 100 كم. ويصل تسارع السيارة الي 100 كم في 8.5 ثانية. 

اما عن سعر السيارة كيا سورينتو

- أوتوماتيك / HIGH LINE 2023 بسعر 2,149,900 جنيه .  

- أوتوماتيك / TOP LINE 2023 بسعر 2,399,900 جنيه.

 

5- مرسيدس C 180 

مرسيدس C 180 

تستخدم السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيكي 9 غيار، مع منظومة الجر الأمامي للعجلات، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة تستطيع الانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 خلال 8.6 ثانية.

اما عن سعر السيارة مرسيدس C 180

- أوتوماتيك / AVANTGARDE PLUS 2023 بسعر 2,280,000 جنيه.

- أوتوماتيك / SPORT 2023 بسعر 2,350,000 جنيه.

السوق المصري للسيارات سيارات بالسوق المصرى السيارات تويوتا فورتشنر بي إم دبليو X1 سكودا كودياك كيا سورينتو مرسيدس C 180

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

عاجل .. الأهلي يتوّج بلقب بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

نفخت وشي وشفايفي !! تعليق صادم من هند عبد الحليم على إزالة الشامة من وجهها

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

في اتصال هاتفي | السيسي وماكرون يناقشان جهود وقف التصعيد بـ غزة

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

موضوعات متعلقة

احذر من الشتاء.. خطوات لتجنب مشكلة تشغيل السيارة في الصباح

أوفربرايس على أسعار كيا سبورتاج في مصر

الحق الفرصة .. تخفيض 70 % على أسعار تويوتا راف فور

65 % انخفاضا .. كم سيارة ملاكي تم بيعها بمصر؟ .. تفاصيل

ميتسوبيشى وبيجو وجيب شيروكي.. إعرف سيارات مزاد 15 أكتوبر الحكومي

إم جي RX-5 الجديدة تباع بأوفربرايس .. اعرف الأسعار

شاهد بي إم دبليو الفئة الخامسة موديل 2024 الجديدة

خطوات لصيانة بطارية السيارات قبل فصل الشتاء

ترشيحاتنا

بوريل : تضامني الكامل مع إسرائيل في العنف أمام غزة

عالم الأخرة.. بوابة غامضة داخل مقبرة فرعونية نادرة تدهش العلماء

ينعقد غدا .. الخارجية : على مجلس الأمن وضع أطروحات تعالج القضية الفلسطينية

موقع عبري: "طوفان الأقصى" أكبر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل

بعد شكوى المواطنين .. تحرك عاجل من الأجهزة المعنية بشارع فيصل

الجيش الإسرائيلي: نشر أربع فرق عسكرية على حدود غزة للانضمام لـ31 كتيبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

طريقة عمل كرات التمر | صحية و لذيذة

في مثل هذا اليوم.. النحاس يفاجئ الجميع بإلغاء معاهدة 1936 لهذه الأسباب

هدية ذهب.. حمو بيكا يثير الجدل مع زوجته خلال عيد زواجهما الثالث.. صور

فيديو

سر اختيار توقيت عملية طوفان غزة.. والحكومة الفلسطينية: دفاع عن النفس

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ