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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

65 % انخفاضا .. كم سيارة ملاكي تم بيعها بمصر؟ .. تفاصيل

65% انخفاض .. كم
65% انخفاض .. كم سيارة ملاكي تم بيعها بمصر

أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك ، تقريره الجديد عن مبيعات السيارات الملاكي خلال أول 8 أشهر من عام 2023 ، بالاضافة الى مبيعات شهر أغسطس الماضي بشكل منفصل.


وأوضح التقرير الجديد لمجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، أن مبيعات السيارات الملاكي في مصر خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد في أول 8 شهور من العام الجاري 2023، انخفضت بنسبة 65 % لتسجل قرابة 38 ألف سيارة ملاكي في تلك الفترة.


وتابع التقرير ، أن مبيعات السيارات الملاكى لشهر أغسطس الماضي بشكل منفصل ، سجلت 6229 سيارة ملاكي بانخفاض بنسبة 28% عن شهر أغسطس 2022 ومعدل التراجع وصل الي 28% حيث كانت المبيعات بواقع 8698 سيارة في شهر أغسطس 2022. 

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وجاء ترتيب مبيعات السيارات الملاكي في شهر أغسطس بمصر كالتالي ، ففى المقدمة جاءت سيارات شيري ببيع 961 سيارة وحصة 15%من سوق السيارات ، اما فى المرتبة الثانية فجاءت سيارات نيسان ببيع 850 سيارة وحصة 14% من السوق .


أما المركز الثالث فجاء من نصيب سيارات MG ببيع 733 سيارة وحصة 12%من السوق ، وفى المركز الرابع سيارات هيونداي ببيع 627 سيارة وحصة 10%من السوق ، انضمت سيارات كيا ببيع 500 سيارة وحصة 8% لتحتل المركز الخامس .


وفى المركز السادس تويوتا حصة 7% واجمالي 415 سيارة، و سيارات سوزوكي ببيع 406 سيارة وحصة 7%، اما سيارات بي واي دي فقامت ببيع 402 سيارة وحصة 6%، و سيارات رينو ببيع 233 سيارة وحصة 4%، ثم سيارات أوبل ببيع 206 سيارة وحصة 3%.

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