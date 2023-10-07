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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الحق الفرصة .. تخفيض 70 % على أسعار تويوتا راف فور

تويوتا راف فور
تويوتا راف فور

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى بنفس المميزات والتسهيلات التى حصل عليها المستفيدون فى المرة الأولى.
وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.

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وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

تويوتا راف فور

تويوتا راف فور

وتأتى السيارة تويوتا راف فور موديل 2023 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها إلى مصر واستيرادها.
وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة تويوتا راف فور موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر  84.756 دولار ، اما الفئة المتوسطة 59.329 دولار ، وتاتى الفئة الأساسية بسعر 55.091 دولار .

تويوتا راف فور


ومن المعروف ان السيارة تويوتا راف فور موديل 2023 بها خيارين من المحركات، الأول يعمل بمنظومة هجينة "هايبرد" ، رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تبلغ 219 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 225 نيوتن، مع ناقل حركة أوتوماتيك، دفع رباعي، وتبلغ السرعة القصوى نحو 200 كيلومترا في الساعة، وتسارع 0-100 في 7 ثوان.

تويوتا راف فور


بينما يأتي المحرك الثاني بسعة 2000 سي سي، يضخ قوة تبلغ 170 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 207 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT، دفع رباعي، وتتمتع السيارة بكفاءة استهلاك وقود 9 لتر لكل 100 كيلومتر، وتبلغ السرعة القصوى نحو 200 كيلومترا في الساعة، وتسارع 0-100 في 9.5 ثانية.

تويوتا راف فور


يبلغ  الطول الكلي 4.600 متر، والعرض الكلي 1.855 متر، والارتفاع الكلي 1.685 متر، وقاعدة العجلات 2.660 متر، وسعة صندوق السيارة: 1085 لترات، بينما بلغ سعة خزان الوقود 55 لترا.

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