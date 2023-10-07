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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق السرعة والإثارة .. شاهد بطولة RTS  فلاينج لاب للسيارات

بطولة RTS  فلاينج
بطولة RTS  فلاينج لاب للسيارات

أقيمت بطولة RTS  فلاينج لاب للسيارات، خلال الأيام الماضية ، بأحد الأماكن المخصصة لسباقات السيارات بمدينة 6 اكتوبر ، وسط حضور كبير من عشاق سباقات السيارات والسرعة .

بطولة RTS  فلاينج لاب للسيارات

وشهدت فعاليات بطولة RTS فلاينج لاب للسيارات تواجد العديد من أبطال رياضة السيارات القداما ، بالإضافة الى العنصر النسائى، وأيضا المتسابقين المبتدئين .

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وامتازت فعاليات بطولة RTS فلاينج لاب للسيارات بالأجواء الحماسية المتواجدة بارض التراك الخاص بالسباق وخارجه من جانب الجمهور المتواجد .

بطولة RTS  فلاينج لاب للسيارات

وقال الكابتن أحمد رضوان منظم بطولة RTS  فلاينج لاب للسيارات، إن هذه البطولة تعتبر هى الجولة الثانية ، بعد إقامة الجولة الاولى فى يونيو الماضى وتمت بمشاركة 50 متسابق منهم أبطال ومبتدئين ، وهذا يعتبر ميكس جديد ، بالاضافة الى ثلاث فئات داخل السباق اولهم الدفع الامامى به فئة من صفر الى 1600 سي سي و فئة من 1600 سي سي الى 2600 سي سي وفئة 2600 سي سي فيما فوق ، نفس الفئات للدفع الخلفى ، بالاضافة الى  فئات السيدات .

بطولة RTS  فلاينج لاب للسيارات

وأضاف منظم بطولة RTS  فلاينج لاب للسيارات أن المشارك أو المتسابق يحصل على فرصتين في التراك واحدة تجريبية و الأخرى سريعة ، ولذلك يكون هناك معرفة بارض التراك جيدة دون أن تتوقف ويحسب الوقت الخاص به فى المرة السريعة .

بطولة RTS  فلاينج لاب للسيارات

أما عن حساب التايم الخاص بالمتسابق ، فاوضح منظم بطولة RTS  فلاينج لاب للسيارات، أنه يكون من بداية اللفة الثانية السريعة بعد أن يكون أتم اللفة التجريبية ، وبناء على ذلك يتم تحديد التايم الخاص بالمتسابق وترتيبه العام فى جولات السباق .

بطولة RTS  فلاينج لاب للسيارات

والجدير بالذكر، أن بطولة RTS  فلاينج لاب للسيارات تاتى تحت إشراف نادى السيارات والرحلات المصرى ، وتواجد من الإسعاف المصرى وقوات امن مدينة 6 أكتوبر .

 

ولمشاهدة فعاليات بطولة RTS  فلاينج لاب للسيارات ، خلال الفيديو التالي : 

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