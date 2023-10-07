لعشاق السرعة والإثارة .. شاهد بطولة RTS  فلاينج لاب للسيارات

أقيمت بطولة RTS فلاينج لاب للسيارات، خلال الأيام الماضية ، بأحد الأماكن المخصصة لسباقات السيارات بمدينة 6 اكتوبر ، وسط حضور كبير من عشاق سباقات السيارات والسرعة .

بطولة RTS فلاينج لاب للسيارات

وشهدت فعاليات بطولة RTS فلاينج لاب للسيارات تواجد العديد من أبطال رياضة السيارات القداما ، بالإضافة الى العنصر النسائى، وأيضا المتسابقين المبتدئين .

وامتازت فعاليات بطولة RTS فلاينج لاب للسيارات بالأجواء الحماسية المتواجدة بارض التراك الخاص بالسباق وخارجه من جانب الجمهور المتواجد .

بطولة RTS فلاينج لاب للسيارات

وقال الكابتن أحمد رضوان منظم بطولة RTS فلاينج لاب للسيارات، إن هذه البطولة تعتبر هى الجولة الثانية ، بعد إقامة الجولة الاولى فى يونيو الماضى وتمت بمشاركة 50 متسابق منهم أبطال ومبتدئين ، وهذا يعتبر ميكس جديد ، بالاضافة الى ثلاث فئات داخل السباق اولهم الدفع الامامى به فئة من صفر الى 1600 سي سي و فئة من 1600 سي سي الى 2600 سي سي وفئة 2600 سي سي فيما فوق ، نفس الفئات للدفع الخلفى ، بالاضافة الى فئات السيدات .

بطولة RTS فلاينج لاب للسيارات

وأضاف منظم بطولة RTS فلاينج لاب للسيارات أن المشارك أو المتسابق يحصل على فرصتين في التراك واحدة تجريبية و الأخرى سريعة ، ولذلك يكون هناك معرفة بارض التراك جيدة دون أن تتوقف ويحسب الوقت الخاص به فى المرة السريعة .

بطولة RTS فلاينج لاب للسيارات

أما عن حساب التايم الخاص بالمتسابق ، فاوضح منظم بطولة RTS فلاينج لاب للسيارات، أنه يكون من بداية اللفة الثانية السريعة بعد أن يكون أتم اللفة التجريبية ، وبناء على ذلك يتم تحديد التايم الخاص بالمتسابق وترتيبه العام فى جولات السباق .

بطولة RTS فلاينج لاب للسيارات

والجدير بالذكر، أن بطولة RTS فلاينج لاب للسيارات تاتى تحت إشراف نادى السيارات والرحلات المصرى ، وتواجد من الإسعاف المصرى وقوات امن مدينة 6 أكتوبر .

ولمشاهدة فعاليات بطولة RTS فلاينج لاب للسيارات ، خلال الفيديو التالي :