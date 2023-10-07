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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

احذر من الشتاء.. خطوات لتجنب مشكلة تشغيل السيارة في الصباح

5 خطوات لتجنب مشكلة
5 خطوات لتجنب مشكلة تشغيل السيارة

مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، قد تواجه بعض التحديات عند تشغيل سيارتك في الصباح، وهو ما يؤدي إلى قلق شديد لدى بعض الاشخاص وبالاخص الموظفين بسبب مواعيد العمل.

لكن لا داعي للقلق، فهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لتجنب مشكلة تشغيل سيارتك في الصباح والتأكد من أن سيارتك تعمل بسلاسة ، والبطارية بحالة جيدة .

5 خطوات لتجنب مشكلة تشغيل السيارة


 5 خطوات لتجنب مشكلة تشغيل السيارة في الصباح، وهى كالتالى : 


1- تأكد من أن بطارية السيارة في حالة جيدة: 
يجب التأكد من أن مستوى البطارية جيد وأنها مشحونة بشكل كافٍ. ويمكنك استخدام جهاز قياس مستوى البطارية للتحقق من ذلك.

5 خطوات لتجنب مشكلة تشغيل السيارة


2- تنظيف اطراف البطارية: 
قد تتراكم الأوساخ والصدأ على اطراف البطارية مما يؤدي إلى ضعف اتصال الكهرباء، احرص على تنظيف الاطراف جيدًا باستخدام فرشاة صغيرة ومحلول ماء وصودا الخبز.

5 خطوات لتجنب مشكلة تشغيل السيارة


3- تأكد من أن نظام الوقود يعمل بشكل صحيح: 
تأكد من أن خزان الوقود ممتلئ وألا يكون هناك تسرب في خطوط الوقود. قم بتشغيل السيارة لبضع دقائق قبل قيادتها لتتأكد من وصول الوقود إلى المحرك.

5 خطوات لتجنب مشكلة تشغيل السيارة

4- ضبط زيت المحرك : 
تأكد من أن مستوى الزيت في المحرك في مستوى صحيح. قم بفحصه وإضافة المزيد إذا لزم الأمر.

5 خطوات لتجنب مشكلة تشغيل السيارة

5- تجنب ترك السيارة في البرد الشديد: 
إذا كانت السيارة معرضة لدرجات حرارة منخفضة جدًا، قد تواجه مشكلة في التشغيل. حاول وقوف السيارة في مكان مغلق ومحمي من البرد الشديد.

الشتاء درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة زيت المحرك البطارية

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