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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو مسافر بالليل.. 5 طرق لتجنب مشكلة الشبورة المائية

نصائح لقائدي السيارات
نصائح لقائدي السيارات في فصل الشتاء

تتعدد النصائح الخاصة بقائدي السيارات، سواء كانت تتعلق بالحالة الفنية والصيانة، أو طرق القيادة، بالاضافة إلى الاحوال والظروف الجوية، وخاصة عندما يتعلق الامر بفصل الشتاء، الذي يسلتزم بعض الفنيات للتعامل مع العديد من الامور ابرزها الشبورة المائية. 

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 طرق لتجنب مشكلة الشبورة المائية وطرق التعامل معها.

تجنب مشكلات الشبورة المائية

5 طرق لتجنب مشكلات الشبورة المائية .. نصائح لقائدي السيارات في فصل الشتاء 

 

- يجب أن تختار الوقت المثالي للسفر قبل أن تنطلق إلى رحلتك، ومن الافضل متابعة النشرات الجوية لتجنب مشكلات الشبورة المائية سواء كانت في الاوقات الليلة أو الصباحية.

 

- في حالة وجود الشبورة المائية فمن الافضل أن تقوم بتفعيل زر الانتظار، لتنبيه الاخرين ولضمان مستوى رؤية افضل.

 

- من الضروري أن تقوم بصيانة جميع المصابيح الخاصة بسيارتك، سواء كانت الامامية أو الخلفية، فهي عنصر اساسي لهذه الاوقات، كما يجب التأكد من سلامة اللمبات بكل المستويات.

 

- قبل أن تبدأ الرحلة ؛ يجب أن تطمئن على سلامة مساحات الزجاج، بالاضافة إلى مستوى تخزين المياه داخل القربة الخاصة بها.

 

- يفضل أن تطمئن على مستوى ضغط الاطارات، والكشف على منظومة التبريد، بالاضافة إلى اجراء الصيانات الدورية المسبقة، لتجنب الاعطال المفاجئة في هذه الاجواء.

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