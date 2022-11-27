5 طرق للحفاظ على إطارات سيارتك .. الميكانيكي بيقولك

الميكانيكي بيقولك .. هناك العديد من النصائح الفنية الخاصة بعالم السيارات، والتي تتضمن الحفاظ على حالة المحرك، ومتابعة منظومة التبريد، بالاضافة إلى الكثير من الإرشادات حول الصيانة الدورية، إلى جانب نقطة مهمة للغاية وهي طرق الحفاظ على إطارات سيارتك.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" افضل 5 طرق للحفاظ على اطارات السيارة.

الميكانيكي بيقولك .. افضل 5 طرق للحفاظ على اطارات السيارة

1 – يجب أن يقوم قائد المركبة بمتابعة مستوى الهواء الداخلي للإطار، وعدم السير في حالة نقصان الهواء بشكل كبير، لتجنب تلف إطار السيارة من الداخل بسبب الاحتكاك القوي، بالاضافة إلى الحصول على قيادة مثالية ومتوازنة.

2 – من الأفضل أن نبتعد تمامًا عن الاصطدامات القوية والتي تكون في غالبية الأمر اثناء الاصطفاف، ففي الكثير من الأوقات يصطدم قائد السيارة بأحد الأجسام الصلبة مثل الأرصفة، والتي تؤثر على حالة الإطار مما تتسبب في مشكلات ظهور الفقعات الهوائية، والتي تستلزم تغير الاطار للخطورة.

الميكانيكي بيقولك .. افضل 5 طرق للحفاظ على اطارات السيارة

3 – يجب أن نقوم بتغير إطار السيارة على الفور عندما يقطع عدد الكيلومترات المسموحة، كما يجب تغيره ايضا في حالة اختفاء النقوش البارز والغائرة، والتي تساعد السيارة على التوقف عند استخدام امر الفرامل، بالاضافة إلى افضلية السير.

4 – من الافضل ان نختار افضل الطرق للسير، والابتعاد على المناطق الغير مهيئة أو التي تحت التجهيز، لتجنب تلفيات الإطار المتعددة، كما يجب الابتعاد عن طرق التصليح التقليدية مثل "الخابور" واختيار اللحام الدائري المناسب.

الميكانيكي بيقولك .. افضل 5 طرق للحفاظ على اطارات السيارة

5 – يفضل اختيار مكان مناسب للاصطفاف، والابتعاد عن الأماكن المغمورة بالمياه، او تعرض الاطار لاشعة الشمس بشكل عمودي ولفترات كبيرة، لتجنب مشكلات تشقق الإطار والتلف.