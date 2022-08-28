الميكانيكى بيقولك .. 5 نصائح للحفاظ على سيارتك

الميكانيكي بيقولك .. هناك الكثير من النصائح الفنية الخاصة بعالم السيارات، حيث تتشكل تلك المنظومة بين عدة عناصر ميكانيكية، سواء كانت تتعلق بحالة المحرك، أو منظومة التبريد، أو الجزء الخاص بـ"عفشة" السيارة.

وفي هذا السياق وتحت فقرة الميكانيكي بيقولك، يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 5 نصائح للحفاظ على سيارتك وتجنب الاعطال.

1 – من الضروري أن نتابع الحالة الفنية الخاصة بمحرك السيارة، من خلال تغيير السيور، ومتابعة صوته بعناية، إلى جانب تغيير زيت المحرك في موعده المحدد، وذلك للحفاظ على الاجزاء المعدنية الداخلية من التاكل، إلى جانب منحه القوة والافضلية في الاداء.

2 – يجب قياس زيت المحرك من وقت لاخر، لمتابعة حالة الزيادة او النقص، بالاضافة إلى ملاحظة لونه بين الداكن والفاتح او المحترق، إلى جانب قياس درجة اللزوجة.

3 – لابد ان نقوم بالكشف على مستوى المياه المتواجدة داخل القربة البلاستيكية، وعدم تخطيها لعلامة MAX، والتي تعني الحد الاقصى لمياه التبريد، كما يجب أن نتابع مستوى المياه داخل الهيكل المعدني الردياتير وفحصه من وجود اي تسريبات او علامات للصدأ.

4 – من الأفضل أن نقوم بغسيل دورة التبريد الخاصة بالسيارة للحفاظ على مستوى التبريد المناسب، وامداد الردياتير والقربة الجانبية بمياه خضراء او حمراء، للحصول على أفضل مستويات للتبريد، مع متابعة الحالة الفنية الخاصة بالمروحة الامامية، والتأكد من عملها بشكل مناسب.

5 – من الامور الضرورية ايضا هي فحص ضغط الإطارات، مع متابعة الحالة الخارجية لها، ومن الأفضل تغيير الإطار في حالة مسح النقوش البارزة والغائرة أو في حالة انتهاء عمرها الافتراضي، للحصول على أفضل أداء أثناء السير، ولكي نحافظ على إطارات السيارة يجب خوض المطبات الصناعية بعناية، وتجنب السير على الطرق الغير ممهدة، بالاضافة إلى الاصطفاف بعيدًا عن المناطق المغمورة بالمياه.