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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكى بيقولك .. تعرف على مجموعة السوائل الخاصة بسيارتك

الميكانيكي بيقولك
الميكانيكي بيقولك .. تعرف على مجموعة السوائل الخاصة بسيارتك

تتعدد الاجزاء الهيكلية داخل السيارة والتي تقوم بدور فعال داخل المنظومة الميكانيكية، مثل المحرك صاحب الكثير من المهام، بالاضافة إلى وسائل التبريد والتي تشكل دور كبير ايضا، وغيرهم مثل المكابح والكثير من العناصر الفنية، وتبقى سوائل السيارة احد أهم الامور المستخدمة للحفاظ على تلك العناصر، نظرًا لاهميتها القصوى داخل اركان المنظومة الفنية للسيارة.

 

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري تحت عنوان الميكانيكي بيقولك .. قائمة بمجموعة السوائل داخل سيارتك واهميتها.

 

1 – زيت ناقل الحركة 

 

لاشك أن ناقل الحركة هو جزء مهم للغاية داخل المنظومة الفنية، فهو المسؤل عن تبادل الادوار الخاصة بالسرعات، ولكي نحافظ على التروس المعدنية الداخلية وضمان حمايتها من التلف والاحتكاك، فيجب ان نتبع مواعيد تغيير زيت ناقل الحركة بصورة دورية.

 

2 – زيت المحرك 

 

يعتبر زيت المحرك من اهم السوائل الخاصة بالسيارة، فهو يقوم بخلق مناخ مناسب للاجزاء المعدنية و حمايتها من مشكلات الاحتكاك العنيف، حيث يعمل هذا الزيت بوضع خصائصة الفنية على تلك الاجزاء وبقائها لاطول فترة مسموح بها، ويجب أن نتبع خطوات تغييرة بعناية شديدة لحماية محرك السيارة والحصول على عمر افتراضي اطول له، وذلك عن طريق تغيير الزيت عندما تخوض السيارة مسافات تتراوح بين 5 و 10 الاف كيلومتر، بحسب نوع الزيت المستخدم من قبل ودرجة اللزوجة.

 

3 – زيت الفرامل 

 

يعمل هذا الزيت على امدام خراطيم المكابح بالنسبة التي تحتاجها لضمان عمل الفرامل بشكل مناسب، وذلك للتوقف بشكل مثالي، ولتجنب مشكلات اخرى تتلق بهذه المنظومة المهمة.

 

4 – مياه التبريد 

 

من الضروري أن نقوم بإمداد الهيكل المعدني "الردياتير" بالمياه المناسبة، سواء كانت مياه عادية أو المياه الخضراء، والتي تسمح بالتبريد المناسب عند ارتفاع درجة حرارة السيارة و عمل مروحة التبريد، بالاضافة إلى امداد القربة البلاستيكية بالمياه ولكن يجب أن لا تتعدى علامة الحد الاقصى.

 

 

5 – قربة المساحات 

 

هناك قربة بلاستيكية جانبية وظيفتها هي امداد مساحات السيارة بالمياه، وذلك عند استخدام امر التفعيل، ومن الافضل أن نقوم بخلط هذه المياه مع سائل للتنظيف، وذلك للحصول على رؤية مثالية وزجاج نظيف خالي من الاتربة العالقة.

السيارة المنظومة الميكانيكية زيت ناقل الحركة زيت الفرامل زيت المحرك

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