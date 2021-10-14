تعرف على طرق حماية السيارة أثناء القيادة

شهد الطقس المحلى المصرى حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام الماضية، وشاهد الجميع البرق والرعد فى سماء القاهرة والجيزة ، وتعتبر الصواعق والعواصف الرعدية من أخطر العوامل الجوية التي يمكن مواجهتها خاصة أثناء السفر أو قيادة السيارة .

وقدم أحد الخبراء الروس فى الإنقاذ يدعى سيرجي شيتنينين ، عددا من نصائح لأصحاب السيارات عبر موقع "سبوتنيك" عن كيفية مواجهة البرق والعواصف الرعدية.

ووصف خبير الإنقاذ الروسي أن السيارات المجهزة لمواجهة العواصف الرعدية تعد أكثر الأماكن أماناً حتى أكثر من المنازل وهو الأمر الذي يجعل من تجهيز السيارات لهذه الظروف أمراً مهماً.

وتعد أهم خطوات تأمين السيارة من العواصف الرعدية هو إزالة هوائي الراديو الموجود على سطح السيارة أو على صندوق أمتعتها.

ويمكن للسيارة في هذه الحالة أن تحمي قائدها وركابها من ضربات البرق مع الحرص على صف السيارة بعيداً عن اللوحات الإعلانية الضخمة المصنوعة من المعدن والتي تكون أكثر عرضة لتلقي ضربات البرق.

ووصف خبير الإنقاذ الروسي إطارات السيارة بأنها تعمل لعزل السيارة بشكل جيد لتصبح ذات وظيفة أخرى مهمة في حالة وجود برق في السماء.

وتعتبر صواعق البرق من أكثر المتهمين بإشعال حرائق الغابات والمساحات الخضراء الواسعة، كما أنها قادرة على الفتك بأي شخص في حالة إصابته بشكل مباشر.

أما في حالة ابتعاد قائد السيارة بشكل كبير عن مركبته فمن الأفضل أن يحتمي الشخص بالمباني المجاورة أو القريبة ويختبئ بها حتى تنتهي صواعق البرق.