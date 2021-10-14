عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على طرق حماية السيارة أثناء القيادة

صدى البلد

شهد الطقس المحلى المصرى حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام الماضية، وشاهد الجميع البرق والرعد فى سماء القاهرة والجيزة ، وتعتبر الصواعق والعواصف الرعدية من أخطر العوامل الجوية التي يمكن مواجهتها خاصة أثناء السفر أو قيادة السيارة .

 

وقدم أحد الخبراء الروس فى الإنقاذ يدعى سيرجي شيتنينين ، عددا من نصائح لأصحاب السيارات عبر موقع "سبوتنيك" عن كيفية مواجهة البرق والعواصف الرعدية.

 

ووصف خبير الإنقاذ الروسي أن السيارات المجهزة لمواجهة العواصف الرعدية تعد أكثر الأماكن أماناً حتى أكثر من المنازل وهو الأمر الذي يجعل من تجهيز السيارات لهذه الظروف أمراً مهماً.

 

وتعد أهم خطوات تأمين السيارة من العواصف الرعدية هو إزالة هوائي الراديو الموجود على سطح السيارة أو على صندوق أمتعتها.

 

ويمكن للسيارة في هذه الحالة أن تحمي قائدها وركابها من ضربات البرق مع الحرص على صف السيارة بعيداً عن اللوحات الإعلانية الضخمة المصنوعة من المعدن والتي تكون أكثر عرضة لتلقي ضربات البرق.

 

ووصف خبير الإنقاذ الروسي إطارات السيارة بأنها تعمل لعزل السيارة بشكل جيد لتصبح ذات وظيفة أخرى مهمة في حالة وجود برق في السماء.

 

وتعتبر صواعق البرق من أكثر المتهمين بإشعال حرائق الغابات والمساحات الخضراء الواسعة، كما أنها قادرة على الفتك بأي شخص في حالة إصابته بشكل مباشر.

 

أما في حالة ابتعاد قائد السيارة بشكل كبير عن مركبته فمن الأفضل أن يحتمي الشخص بالمباني المجاورة أو القريبة ويختبئ بها حتى تنتهي صواعق البرق. 

مصر السيارات حرائق الغابات الغابات البرق والرعد العواصف الرعدية مواجهة البرق

موضوعات متعلقة

خاص بالسويس وسفاجا .. مزاد سيارات جديدة تعرف عليه

الزناتي وقابيل يفوزان بالمركز الثالث لفئة الـ T1 برالي الساحل الشرقي

بالصور .. تعرف على نتائج سباقات رالي الساحل الشرقي بمرسى علم

اختتام فعاليات سباق الصحراء المفتوحة برالي مرسي علم

طارق العريان يفوز بسباق الصحراء المفتوحة برالي الساحل الشرقي بمرسي علم

"رالي الساحل الشرقي" بمرسى علم يبدأ فعالياته بتحديات سيارات الدفع الرباعي

بالأسماء.. تعرف على الفرق المشاركة برالي الساحل الشرقي في مرسى علم

ارتفاع سعر أوبل كورسا 2022 بمصر

ترشيحاتنا

أوبو تستعد لطرح موبايل K9s.. تعرف على المواصفات.. صور

تعرف على طرق حماية السيارة أثناء القيادة

ابن النجم فنان.. زينب يوسف شعبان تتجه للتمثيل.. ونور خالد النبوي لفت الأنظار في الاختيار 2

دعاء الاستخارة للخطوبة.. أفضل وسيلة قبل الارتباط بين الشاب والفتاة

مرض رئوي نادر يهدد حياتها..سيدة تطلق تحذيرا مفجعا من السجائر الإلكترونية

الصحة العالمية: التطعيم ضد كورونا لا يجوز أن يكون شرطا لدخول أي بلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس ثقيلة والتخلي عن "الصيفية"

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

تعليقا على رفض دفع المصروفات..التعليم: مش معقول هنتعامل مع 24 مليون طالب في المحاكم

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

بخصوص الباراسيتامول.. تعليمات هامة من هيئة الدواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

فيديو

فيديو جراف.. هل يطيح كيروش بـ عصام الحضري من جهاز المنتخب؟ .. تفاصيل

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

إمام الحرمين بخير ولا صحة لـ وفاته .. وهذا رد الإعلام السعودي| فيديو جراف

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ