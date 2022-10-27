الميكانيكي بيقولك.. نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

يعتبر ناقل الحركة أحد أهم الأجزاء في السيارة، ويفضل الكثير من السائقين ناقل الحركة الأوتوماتيك على المانيوال نظراً لسهولة استخدامه في الطرق المزدحمة، و يتطلب عناية واهتماما خاصاً، بالإضافة لارتفاع تكلفة إصلاحه وتغييرة عند استخدامه بشكل خاطئ.

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك في سيارتك وعدم تعرضه للتلف