الميكانيكي بيقولك.. نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

يعتبر ناقل الحركة أحد أهم الأجزاء في السيارة، ويفضل الكثير من السائقين ناقل الحركة الأوتوماتيك على المانيوال نظراً لسهولة استخدامه في الطرق المزدحمة، و يتطلب عناية واهتماما خاصاً، بالإضافة لارتفاع تكلفة إصلاحه وتغييرة عند استخدامه بشكل خاطئ.
نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك في سيارتك وعدم تعرضه للتلف
- إجراء صيانة دورية وفق المواعيد المقررة.
- افحص زيت ناقل الحركة بانتظام، وتغييره مرة كل عام، وتغيير فلتر زيت ناقل الحركة بالتزامن مع تغيير الزيت.
- عدم تغيير وضعية القيادة من D الى R أثناء القيادة.
- تجنب سحب السيارات الأخرى أو تحميل أوزان زائدة على الحد.
- عدم الضغط على عصا ناقل الحركة بيديك بصفة مستمرة أثناء القيادة.
- تسخين السيارة قبل الانطلاق، وخاصة في ساعات الصباح الباكر وفي فصل الشتاء عند إيقاف السيارة لساعات طويلة.
- استخدم الفرامل برفق، حيث يؤدي استخدام الفرامل بعنف والدوس عليها باستمرار قد للتأثير سلباً على ناقل الحركة الأوتوماتيك، لأن هذا الأمر سيشكل ضغطًا على التروس وعلى حركة الزيت بداخله مما يؤدي لتلفه.
- صيانة محرك السيارة بانتظام، حيث تؤثر أعطال المحرك على ناقل الحركة الأوتوماتيك بشكل مباشر وقد تؤدي لتلفه
- تجنب سحب السيارات الأخرى أو تحميل أوزان زائدة عن الحد.