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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمصريين.. 5 سيارات سيدان جديدة للشراء من السعودية| صور

صدى البلد

يضم السوق السعودي العديد من إصدارات السيدان الشهيرة التي تأتي من أقوى العلامات التجارية في العالم، حيث يبحث العديد من المصريين على شراء سيارات من الخارج بعد قرار مجلس الوزراء المصري بإعفاء سيارات المواطنين المغتربين من قيمة الجمارك والرسوم المستحقة عند استيرادها للبلاد مقابل شروط.

يستعرض صدى البلد أسعار ومواصفات 5 سيارات سيدان للشراء من السعودية في السياق التالي. 

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هوندا أكورد موديل 2022

هوندا أكورد موديل 2022

تتوفر  السيارة هوندا أكورد موديل 2022 من المحركات، الأول محرك 4 سلندر، بسعة 1500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 198 حصاناً، و 260 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، أو 2000 سي سي، بينما ينتج المحرك الثاني قوة تصل الى 247 حصانا، و 370 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة يتألف من 4 سرعات، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وتتسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر فى غضون 5.8 ثانية فقط، وتبلغ السرعة القصوى 205 كيلومتر في الساعة، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

أسعار السيارة هوندا أكورد موديل 2022 في السعودية:

هوندا أكورد موديل 2022 الفئة الأولى 114,885 ريال.

هوندا أكورد موديل 2022 الفئة الثانية 126,385 ريال.

هوندا أكورد موديل 2022 الفئة الثالثة 137,885 ريال.

هوندا أكورد موديل 2022 الفئة الرابعة 143,635 ريال.

هوندا أكورد موديل 2022 الفئة الخامسة 158,585 ريال.

 

مازدا 6 موديل 2023

مازدا 6 موديل 2023

جاءت السيارة مازدا 6 موديل 2023 على محرك تيربو 4 سلندر، بسعة 2.5 لتر، يضخ قوة تصل الى 231 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 420 نيوتن متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 239 كيلومتر في الساعة، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو 62 لترا، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات موجه إلى نظام دفع أمامي.

 

أسعار السيارة مازدا 6 موديل 2023 في السعودية

مازدا 6 موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 93,895 ريال.

مازدا 6 موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 106,545 ريال.

مازدا 6 موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 124,945 ريال.

مازدا 6 موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 139,895 ريال.

 

هيونداي سوناتا موديل 2022 

هيونداي سوناتا موديل 2022 

تأتي السيارة هيونداي سوناتا موديل 2022 بإصدارين، الأول يعتمد محرك كهربائي بالإضافة لمحرك يعمل بالبنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مع محرك كهربائي، ينتج قوة تصل الى 154 حصان، متصلاً بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، وصرفية وقود تبلغ 24.6 كم لكل لتر.

بينما يأتي الطراز العادي بمحرك يتألف من 4 أسطوانات، بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 180 حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات، وتتسارع السيارة من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.0 ثوانٍ، وبسرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومترات في الساعة.

 

أسعار السيارة هيونداي سوناتا موديل 2022 في السعودية:

هيونداي سوناتا موديل 2022 الفئة Fleet بسعر 107,220 ريال.

هيونداي سوناتا موديل 2022 الفئة Smart بسعر 112,625 ريال.

هيونداي سوناتا موديل 2022 الفئة Smart + بسعر 124,125 ريال.

هيونداي سوناتا موديل 2022 الفئة MID بسعر 135,625 ريال.

هيونداي سوناتا موديل 2022 الفئة Premium بسعر 145,485 ريال.

هيونداي سوناتا موديل 2022 الفئة Hybrid Smart + بسعر 131,485 ريال.

هيونداي سوناتا موديل 2022 الفئة Hybrid MID بسعر 143,675 ريال.

هيونداي سوناتا موديل 2022 الفئة Hybrid Premium بسعر 170,125 ريال.

هيونداي سوناتا موديل 2022 الفئة N-Line بسعر 171,275 ريال.

 

تويوتا يارس موديل 2023

تويوتا يارس موديل 2023

تعتمد السيارة تويوتا يارس موديل 2023 داخل السوق السعودي، على محرك يتألف من 4 أسطوانات، بسعة 1.3 لتر تنفس طبيعي، يضخ قوة تصل 97 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 122 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT أو ناقل حركة مانيوال، موجه بنظام الدفع الأمامي، ويتمتع باستهلاك للوقود يصل إلى 22.4 كيلو متر لكل لتر.

 

أسعار السيارة تويوتا يارس موديل 2023 في السعودية

تويوتا يارس موديل 2023 الفئة الأولى مانيوال بسعر 62,445 ريال.

تويوتا يارس موديل 2023 الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 68,825 ريال.

تويوتا يارس موديل 2023 الفئة الثالثة أوتوماتيك  بسعر 74,805 ريال.

 

كيا سيراتو موديل 2022

كيا سيراتو موديل 2022

زودت السيارة كيا سيراتو موديل 2022 بـ 3 خيارات من المحرك، الأول محرك بنزين رباعي الأسطوانات، سعة 1.6 لتر، يضخ قوة تصل الى 128 حصانا، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك أو يدوي 6 سرعات بنظام دفع أمامي.

وجاء المحرك الثاني رباعي الأسطوانات 2.0 لتر، يضخ قوة تصل الى 147 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 179 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك أو يدوي يتألف من 6 سرعات، بنظام دفع أمامي.

بينما جاء المحرك الثالث تيربو بنزين رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر، يولد قوة تصل الى 204 أحصنة، وعزم دوران يصل الى 265 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج الكلتش 7 سرعات موجه إلى نظام دفع أمامي.

 

أسعار السيارة كيا سيراتو موديل 2022 في السعودية

كيا سيراتو موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 79,808 ريال.

كيا سيراتو موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 89,232 ريال.

كيا سيراتو موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 92,803 ريال.

كيا سيراتو موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 102,118 ريال.

كيا سيراتو موديل 2022 الفئة الخامسة بسعر 113,158 ريال.

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