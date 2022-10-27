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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لكزس ES موديل 2023.. سعرها ومواصفاتها في الإمارات| صور

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية اليابانية لكزس العديد من السيارات الفاخرة في خاصة فئة فئات السيدان والكروس اوفر، وتحرص دائماً على تقديم رفاهية استثنائية ومتعة خاصة في القيادة، وتعتبر لكزس الزراع الفاخر لشركة تويوتا العملاقة.

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لكزس ES موديل 2023 

مواصفات لكزس ES موديل 2023

تعتمد السيارة لكزس ES موديل 2023 على محرك سعة 3500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 302 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 364 نيوتن/متر، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو لترا

 

تأتي السيارة لكزس ES موديل 2023 بأبعاد هيكلية بلغت 4975 للطول، 1865 للعرض، و 1445 للارتفاع.

لكزس ES موديل 2023 

تأتي سيارة لكزس ES موديل 2023 بتصميم خارجي أنيق وعصري مثل الشبك الامامي المقلم بخطوط أمامية متباعدة، وجاءت بخيارين للشبك، الأول باللون الفضي والخطوط المتباعدة، والثاني شبك أمامي بتصميم رياضي، والذي جاء مدعماً بمجموعة حماية من الكروم الأسود جانبية.

لكزس ES موديل 2023 

كما تأتي لكزس ES موديل 2023 بمصابيح أمامية بتصميم ضيق ممتد إلى الجوانب وهو ما عزز مظهرها العدواني، ومصابيح LED وجنوط 17 أو 18 أو 19 بوصة حسب الفئة، وجناح خلفي رياضي، ونظام الدخول الذكي، وباقة الرفاهية من لكزس، ودعم لنظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو ومصابيح أمامية ثلاثية الشعاع.

لكزس ES موديل 2023 

أسعار السيارة لكزس ES موديل 2023 في الإمارات:

لكزس ES موديل 2023 الفئة الأولى Premier بسعر 210.000 ألف درهم. 

لكزس ES موديل 2023 الفئة الثانية Prestige بسعر 235.000 ألف درهم.

 

 

لكزس ES موديل 2023 الامارات السيدان الكروس اوفر لكزس

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