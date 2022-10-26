على خطى تويوتا ونيسان.. مرسيدس تبيع أصولها في روسيا| تفاصيل

كشفت شركة مرسيدس بينز الألمانية رسمياً عن قرارها بمغادرة السوق الروسية نهائياً، وبيع جميع أصولها في البلاد إلى سلسلة تجار السيارات الروسية Avtodom، وجاء ذلك على هامش العرض الرسمي للشركة عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام.

مرسيدس بينز

قالت ناتاليا كوروليفا الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بنز روسيا، في بيان "كانت الأولويات الرئيسية في الموافقة على شروط الصفقة هي تحقيق أقصى قدر من الوفاء بالالتزامات للعملاء من روسيا سواء من حيث خدمات ما بعد البيع والخدمات المالية، وكذلك الحفاظ على وظائف الموظفين في الأقسام الروسية للشركة.

كانت مرسيدس أوقفت في شهر مارس تصدير السيارات إلى روسيا وأوقفت أيضًا الإنتاج المحلي هناك بسبب غزوها لأوكرانيا، ويشير التقرير المالي للربع الثالث إلى أن الشركة لديها أصول إجمالية بقيمة 2.8 مليار يورو داخل روسيا.

ستحتفظ مرسيدس بحصتها البالغة 15% داخل شركة صناعة الشاحنات الروسية كاماز.

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، رحلت العديد من شركات السيارات عن السوق السوق الروسي كليًا بينما أوقفت العديد من الشركات الأخرى مبيعاتها هناك مثل نيسان، حيث غادرت الشركة اليابانية وباعت أصولها إلى المعهد المركزي للبحث والتطوير للسيارات والمحركات " NAMI"، وانضمت لها رينو فيما بعد.

أوقفت تويوتا الإنتاج مؤقتًا في مصنعها بـ سانت بطرسبرج خلال شهر مارس وأعلنت الإغلاق الكامل للمصنع في سبتمبر، ورغم ذلك حافظت الشركة على شبكة وكلائها لخدمة مركبات عملائها الموجودة بالفعل في روسيا.

فعلت شركات السيارات الفاخرة الأمر نفسه، حيث علقت لامبورجيني عملياتها التجارية في روسيا وتبرعت بمليون يورو لمنظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كما علقت شركة فيراري إنتاج المركبات للسوق الروسي وتعهدت بمليون يورو للمشاريع الدولية الخاصة بمساعدة المتضررين من الحرب في أوكرانيا.