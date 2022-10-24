بسعر مليون دولار.. رولز رويس فانتوم تحصل على تعديلات خارقة| صور

تعتبر مانسوري واحدة من أشهر الشركات التي تقدم حزمة ضبط وتعديل شاملة لسيارة رولز رويس فانتوم، وكعادة سيارات رولز رويس وكل ما يرتبط بها، فإن التعديلات باهظة الثمن ومحدودة.

رولز رويس فانتوم

حصل محرك V12 الخاص بسيارة رولز رويس فانتوم بسعة 6750 سي سي على غطاء جديد من ألياف الكربون يحمل شعار مانسوري، تبلغ قوة المحرك بعد التعديل 602 حصان (449 كيلوواط / 610 حصان) و 950 نيوتن متر (700 رطل قدم) من عزم الدوران، مما يمثل زيادة قدرها 39 حصانًا (29 كيلو واط / 39 حصانًا) و 50 نيوتن متر (37 رطل قدم) مقارنةً بالسيارة الأصلية قبل عملية التعديل.

رولز رويس فانتوم

يحصل الطراز على معالجة مانسوري الكاملة بما في ذلك مصد أمامي مخصص، وصدامات أمامية أكبر، ومصابيح LED إضافية ومشتت ألياف الكربون مستوحى من فانتوم التي تم تجديدها مؤخرًا، وشبكة أمامية وشعارات RR مضيئة، جنبًا إلى جنب مع المدخل المنخفض، وهيكل أسود، مع تعتيم كل الألوان الزاهية لإضفاء أغمق مظهر ممكن.

رولز رويس فانتوم

تشتمل المجموعة أيضًا على مصدات أمامية جديدة مع فتحات جانبية، وامتدادات ديناميكية هوائية للعتبات الجانبية مع تشطيب من ألياف الكربون، ومشتت هواء، وأنابيب عادم رباعية، وجناح خلفي، وجناح آخر مثبت على السقف، وعجلات DX5مقاس 24 بوصة باللون الأسود اللامع مع خمسة أضلاع مزدوجة وأغطية برتقالية، ونظام العادم الرياضي الخاص بمانسوري الذي يتميز بوظيفة التحكم عن بعد.

رولز رويس فانتوم

ستتوفر السيارة رولز رويس فانتوم بمقصورة برتقالية زاهية أعيد تنجيدها بالكامل، ومقاعد مكسوة بالجلد، والجزء السفلي بالكامل من لوحة القيادة، وعجلة القيادة، والكنسول الوسطي المركزي، وبطانة الأبواب، وبطانة السقف المليئة بالنجوم، وحصائر الأرضية.

رولز رويس فانتوم

بلغ سعر السيارة رولز رويس فانتوم المعدلة بواسطة مانسوري للبيع في ألمانيا مقابل 975,000 يورو (959,326 دولارًا)، وبسبب التعديلات في العادم والتي قد لا تتوافق مع لوائح الانبعاثات الكربونية الحالية في ألمانيا، تعتبر السيارة مخصصة للبيع في الخارج فقط.