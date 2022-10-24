عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر مليون دولار.. رولز رويس فانتوم تحصل على تعديلات خارقة| صور

رولز رويس فانتوم
رولز رويس فانتوم

تعتبر مانسوري واحدة من أشهر الشركات التي تقدم حزمة ضبط وتعديل شاملة لسيارة رولز رويس فانتوم، وكعادة سيارات رولز رويس وكل ما يرتبط بها، فإن التعديلات باهظة الثمن ومحدودة. 

لو راجع مصر قريب.. سعر تويوتا فورتشنر موديل 2022 في السعودية| صور

بعد إلغاء الجمارك للمصريين.. 5 سيارات SUV موديل 2022 للشراء من الإمارات| صور

رولز رويس فانتوم

حصل محرك V12 الخاص بسيارة رولز رويس فانتوم بسعة 6750 سي سي على غطاء جديد من ألياف الكربون يحمل شعار مانسوري، تبلغ قوة المحرك بعد التعديل 602 حصان (449 كيلوواط / 610 حصان) و 950 نيوتن متر (700 رطل قدم) من عزم الدوران، مما يمثل زيادة قدرها 39 حصانًا (29 كيلو واط / 39 حصانًا) و 50 نيوتن متر (37 رطل قدم) مقارنةً بالسيارة الأصلية قبل عملية التعديل.

رولز رويس فانتوم

يحصل الطراز على معالجة مانسوري الكاملة بما في ذلك مصد أمامي مخصص، وصدامات أمامية أكبر، ومصابيح LED إضافية ومشتت ألياف الكربون مستوحى من فانتوم التي تم تجديدها مؤخرًا، وشبكة أمامية وشعارات RR مضيئة، جنبًا إلى جنب مع المدخل المنخفض، وهيكل أسود، مع تعتيم كل الألوان الزاهية لإضفاء أغمق مظهر ممكن.

رولز رويس فانتوم

تشتمل المجموعة أيضًا على مصدات أمامية جديدة مع فتحات جانبية، وامتدادات ديناميكية هوائية للعتبات الجانبية مع تشطيب من ألياف الكربون، ومشتت هواء، وأنابيب عادم رباعية، وجناح خلفي، وجناح آخر مثبت على السقف، وعجلات DX5مقاس 24 بوصة باللون الأسود اللامع مع خمسة أضلاع مزدوجة وأغطية برتقالية، ونظام العادم الرياضي الخاص بمانسوري الذي يتميز بوظيفة التحكم عن بعد. 

رولز رويس فانتوم

ستتوفر السيارة رولز رويس فانتوم بمقصورة برتقالية زاهية أعيد تنجيدها بالكامل، ومقاعد مكسوة بالجلد، والجزء السفلي بالكامل من لوحة القيادة، وعجلة القيادة، والكنسول الوسطي المركزي، وبطانة الأبواب، وبطانة السقف المليئة بالنجوم، وحصائر الأرضية.

رولز رويس فانتوم

بلغ  سعر السيارة رولز رويس فانتوم المعدلة بواسطة مانسوري للبيع في ألمانيا مقابل 975,000 يورو (959,326 دولارًا)، وبسبب التعديلات في العادم والتي قد لا تتوافق مع لوائح الانبعاثات الكربونية الحالية في ألمانيا، تعتبر السيارة مخصصة للبيع في الخارج فقط.

مانسوري رولز رويس فانتوم رولز رويس V12 فانتوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش عامل نظافة.. ناقدة فنية تكشف مفاجأة خاصة بواقعة كشرى التحرير

أول إصابة للأهلي في الموسم الجديد للدوري

شوبير: تأجيل مبارة الزمالك أمام بيراميدز | تفاصيل

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان مباشر الآن 1-0 في الدوري

بيان من الديوان الملكي حول الحالة الصحية للأمير محمد بن سلمان

الدولار سيبلغ ذروة جديدة أسرع من المتوقع.. تحليل خطير من جولدمان ساكس

إصابة نجم الفريق.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور هنا الزاهد

موضوعات متعلقة

تحدي القوة.. مواجهة بين سيارتي لامبورجيني أفينتادور Ultimae و SVJ | فيديو

في المتناول .. 5 سيارات مستعملة بـ 70 ألف جنيه| تفاصيل

بعد إلغاء الجمارك للمصريين.. 5 سيارات SUV موديل 2022 للشراء من الإمارات| صور

بورصة السيارات .. أحدث أسعار سيات ابيزا موديل 2022 في مصر| صور

سعر فولكس فاجن باسات موديل 2022 في مصر| صور

لو راجع مصر قريب.. سعر تويوتا فورتشنر موديل 2022 في السعودية| صور

أبرز السيارات الكهربائية الجديدة الفارهة في عام 2022 .. صور

الفئة الاقتصادية.. شيفروليه أوبترا مستعملة بـ 150 ألف جنيه| تفاصيل  

ترشيحاتنا

مكافأة مالية ضخمة تنتظر فيريرا في هذه الحالة.. فيديو

ارتفاع أسعار النفط عالميا مع اقتراب تطبيق حظر واردات النفط الروسي بأوروبا

هبة قطب تكشف أمر خطير على السوشيال ميديا يسبب الطلاق.. شاهد

المناظرة هي الحل.. هبة قطب تكشف في 3 خطوات حل المشاكل الزوجية

مضيفة طيران تكشف عن أسوأ ركاب الطائرة

غرة شهر ربيع الآخر 1444 هجريا.. الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوعى تتجاهلها.. 8 علامات في الوجه مؤشر للإصابة بالكبد الدهني

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز لأولادك بطريقة غير تقليدية

برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022: حلمك يتحقق

برج العذراء.. حظك اليوم 24 أكتوبر 2022: تجنب اتخاذ مثل هذه القرارات

فيديو

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ