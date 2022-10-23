بعد إلغاء الجمارك للمصريين.. 5 سيارات SUV موديل 2022 للشراء من الإمارات| صور

يبحث العديد من المصريين المقيمين في الخارج على سيارات مناسبة للشراء من الإمارات، ويأتي ذلك على خلفية قرار مجلس الوزراء المصري منذ أيام بإعفاء سيارات المواطنين المغتربين من قيمة الجمارك والرسوم المستحقة عند استيرادها للبلاد مقابل شروط.

يستعرض صدى البلد أسعار ومواصفات 5 سيارات رياضية متعددة الاستخدامات SUV شهيرة للشراء من الإمارات في السياق التالي.

تويوتا راش موديل 2022

تويوتا راش موديل 2022

تعتمد السيارة تويوتا رش موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي تنفس طبيعي، ينتج قوة تصل الى 103 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 136 نيوتن/متر، يتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء، تتألف من 4 سرعات، وتتسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 13 ثوان، وتصل سرعتها القصوى 205 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة تويوتا راش موديل 2022:

تويوتا راش موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 68,500 درهم.

تويوتا راش موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 73,000 درهم.

هيونداي كونا موديل 2022

هيونداي كونا موديل 2022

تعتمد السيارة هيونداي كونا موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 176 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 180 نيوتن/متر، يتصل بعلبة تروس أوتوماتيك، تتألف من 4 سرعات، وتتسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 7.9 ثوان، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

أسعار السيارة هيونداي كونا موديل 2022:

هيونداي كونا موديل 2022 الفئة الأولى SMART بسعر 76,999 درهم.

هيونداي كونا موديل 2022 الفئة الثانية PREMIUM بسعر 83,999 درهم.

كيا سورينتو موديل 2022

كيا سورينتو موديل 2022

تستمد السيارة كيا سورينتو موديل 2022 قوتها من محرك بسعة 3500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 268 حصانا، و 331 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات بنظام جر امامي او دفع رباعي للعجلات حسب الفئة، وتصل سرعتها القصوى لـ 210 كيلومتر/ساعة، و يمكنها الانطلاق من وضع الثبات 0 حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.7 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 6.7 لتر لكل 100 كم.

أسعار السيارة كيا سورينتو موديل 2022:

كيا سورينتو موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 103,000 درهم.

كيا سورينتو موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 115,000 درهم.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022

جاءت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 بعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، ومحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي “تيربو” يضخ قوة تصل الى 150 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك، بنظام الجر الأمامي للعجلات، ويمكن للسيارة أن تنطلق من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 8.6 ثانية.

أسعار السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022:

يبلغ سعر السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 نحو 95,550 درهم.

هوندا CRV موديل 2022

هوندا CRV موديل 2022

تعتمد السيارة هوندا CRV موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2400 سي سي، يضخ قوة تصل الى 184 حصان، مع عزم أقصى للدوران يصل إلى 244 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تصل السرعة القصوى إلى 201 كيلومتر في الساعة.

سعر السيارة هوندا CRV موديل 2022:

هوندا CRV موديل 2022 الفئة الأولى 96,500 درهم.

هوندا CRV موديل 2022 الفئة الثانية 119,900 درهم.

هوندا CRV موديل 2022 الفئة الثالثة 130,900 درهم.