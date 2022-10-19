للمغتربين المصريين.. أفضل 5 سيارات زيرو 2022 للشراء من السعودية |صور

يبحث العديد من المصريين المقيمين في الخارج على سيارات مناسبة لشرائها والعودة بها الى مصر، ويأتي ذلك عقب قرار مجلس الوزراء بإعفاء سيارات المواطنين المغتربين من قيمة الجمارك المستحقة مقابل شروط محددة.

يستعرض صدى البلد بالأسعار ابرز 5 سيارات يمكن شراؤها من السعودية.

هيونداي توسان موديل 2022

هيونداي توسان موديل 2022

تستمد السيارة هيونداي توسان موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6 لتر، عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية.

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي توسان موديل 2022 في السعودية

هيونداي توسان موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 100,895 ريال.

هيونداي توسان موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 107,220 ريال.

هيونداي توسان موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 108,025 ريال.

هيونداي توسان موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 114,202 ريال.

هيونداي توسان موديل 2022 الفئة الخامسة بسعر 117,000 ريال.

هيونداي توسان موديل 2022 الفئة السادسة بسعر 136,000 ريال.

هيونداي توسان موديل 2022 الفئة السابعة بسعر 150,000 ريال.

كيا سبورتاج موديل 2022

كيا سبورتاج موديل 2022

تأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي "تيربو"، يضخ قوة تصل الى 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، ونظام دفع رباعي، أو نظام جر أمامي حسب الفئة، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تصل الى 8.8 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 181 كيلومتر في الساعة، ويصل معدل استهلاك الوقود الى 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر، وتبلغ سعة الخزان 54 لتر.

الأسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2022 في السعودية

كيا سبورتاج موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 96,000 ريال.

كيا سبورتاج موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 102,000 ريال

كيا سبورتاج موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 106,000 ريال.

كيا سبورتاج موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 116,000 ريال.

كيا سبورتاج موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 135,000 ريال

كيا سبورتاج موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 151,000 ريال.

كيا سبورتاج موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 159,000 ريال.

كيا سيراتو موديل 2022

كيا سيراتو موديل 2022

تتوفر السيارة كيا سيراتو موديل 2022 بـ 3 خيارات للمحرك، الأول محرك بنزين رباعي الأسطوانات، سعة 1.6 لتر، يضخ قوة تصل الى 128 حصانا، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك أو يدوي 6 سرعات بنظام دفع أمامي.

وجاء المحرك الثاني رباعي الأسطوانات 2.0 لتر، يضخ قوة تصل الى 147 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 179 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك أو يدوي يتألف من 6 سرعات، بنظام دفع أمامي.

بينما جاء المحرك الثالث تيربو بنزين رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر، يولد قوة تصل الى 204 أحصنة، وعزم دوران يصل الى 265 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج الكلتش 7 سرعات موجه إلى نظام دفع أمامي.

الأسعار الرسمية للسيارة كيا سيراتو موديل 2022 في السعودية

كيا سيراتو موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 79,808 ريال.

كيا سيراتو موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 89,232 ريال.

كيا سيراتو موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 92,803 ريال.

كيا سيراتو موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 102,118 ريال.

كيا سيراتو موديل 2022 الفئة الخامسة بسعر 113,158 ريال.

هوندا HR-V موديل 2022

هوندا HR-V موديل 2022

تعتمد السيارة هوندا HR-V موديل 2022 على محرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة قدرها 119 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT، ويصل معدل استهلاك السيارة من الوقود نحو 18.4 كم لكل لتر.

الأسعار الرسمية للسيارة هوندا HR-Vموديل 2022 في السعودية

هوندا HR-V موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 94,500 ريال

هوندا HR-V موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 104,500 ريال

هوندا HR-V موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 114,500 ريال

تويوتا كورولا موديل 2022

تستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 قوتها من محرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، ينتج اجمالي قوة يصل إلى 120 حصانا، و 154 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT متغير باستمرار لأجل تعزيز التسارع وكفاءة الاستهلاك وأداء القيادة، بالإضافة الى إصدارين بمحركات هجينة مدعومة بمحرك كهربائي صغير، ويصل متوسط استهلاكها للوقود نحو 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضعية الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 10.8 ثانية.

الأسعار الرسمية لسيارة تويوتا كورولا موديل 2022 في السعودية

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة XLI 1.5L بسعر 75,555 ريال

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة 1.5L XLI EXECUTIVE بسعر 79,235 ريال

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة XLI 2.0L بسعر 79,810 ريال

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة 1.5L XLI EXECUTIVE MR: بسعر 85,215 ريال

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة 2.0L XLI EXECUTIVE MR: بسعر 89,355

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة 1.8L XLI EXECUTIVE HEV: بسعر 91,195 ريال

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة 1.5L GLI MR: بسعر 91,195 ريال

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة 2.0L GLI MR: بسعر 95,335 ريال

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة 1.8L GLI HEV MR بسعر 100,740 ريال