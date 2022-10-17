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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

تسلا في خطر.. مبيعات BYD الصينية تتجاوز 200 ألف سيارة كهربائية في سبتمبر| فيديو

صدى البلد

رفعت BYD مرة أخرى مستوى مبيعات السيارات الكهربائية في شهر سبتمبر الماضي، محققة لأول مرة عدد مبيعات تجاوز 200,000 سيارة.

 

وفقًا لتقرير الشركة، بلغت مبيعات سيارات BYD للركاب الشهر الماضي 200,973 ألف سيارة، وهو ما يزيد بنسبة 187 ٪ عن العام الماضي وهو رقم قياسي شهري جديد، مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في أغسطس والذي بلغ 26,996 سيارة فقط.

يعتبر هذا هو الرقم القياسي الشهري السابع على التوالي (الثامن هذا العام والمركز الخامس عشر في الـ 16 شهرًا الماضية)، مما يثبت التقدم المستمر، وتتركز الغالبية العظمى من مبيعات BYD في بينما تمثل الصادرات نسبة قليلة من إجمالي الإنتاج.

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سجلت مبيعات BYD من السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل ارتفاعًا قياسيًا في سبتمبر، حيث وصلت السيارات الكهربائية إلى 95,000 تقريبا، بينما تجاوزت السيارات الهجينة 106,000 (أول نتيجة مكونة من ستة أرقام).

نتائج مبيعات السيارات الكهربائية لـ BYD في شهر سبتمبر:

السيارات الكهربائية (BEVs ) وصل اجمالي عدد المبيعات لـ 94,941 (زيادة بنسبة 162٪ على أساس سنوي)

السيارات الكهربائية الهجينة (PHEVs) وصل اجمالي عدد المبيعات لـ 106,032 (بزيادة قدرها 187٪ على أساس سنوي)، وتم تصدير حوالي 7736 سيارة وهو رقم قياسي جديد أيضًا.

 

 باعت BYD حتى الآن في عام 2022 أكثر من 1.17 مليون سيارة كهربائية، وجاءت على النحو التالي منذ بداية العام:

السيارات الكهربائية (BEVs ) بإجمالي عدد 582,130 (بزيادة قدرها 307٪ على أساس سنوي).

السيارات الكهربائية الهجينة (PHEVs) بإجمالي عدد 593,191 (بزيادة قدرها 214٪ على أساس سنوي).

ليبلغ إجمالي المبيعات في 2022 حتى الآن 1,175,321 (بزيادة قدرها 255٪ على أساس سنوي).

 

وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، باعت الشركة أكثر من 1.4 مليون من السيارات الكهربائية.

من المحتمل ان يصل اجمالي مبيعات BYD في نهاية عام 2022 الى ما يقارب 2 مليون سيارة كهربائية، مقارنة بـ 593,745 سيارة كهربائية باعتها في 2021.

 

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