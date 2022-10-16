عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الاتحاد الأوروبي يطالب الولايات المتحدة بتكافؤ الفرص بشأن السيارات الكهربائية| تفاصيل

صدى البلد

وصفت الصين وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي قانون خفض التضخم الأمريكي الذي تم تمريره بواسطة الديمقراطيين في الكونجرس ليصبح قانونًا رسمياً في أغسطس بأنه قانون "تمييزي".

 

تقول القوى الاقتصادية الكبرى المذكورة إن القانون الجديد يضع وارداتها في وضعية غير متوازنة في سوق الولايات المتحدة، لأنه يوفر إعفاءات ضريبية للمركبات الكهربائية ومكونات بطاريات السيارات الكهربائية المصنّعة في أمريكا الشمالية فقط، ولا يشمل الصين وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.

مستقبل صناعة السيارات الكهربائية وأهميتها في مواجهة الاحتباس الحراري | تفاصيل

عابرة للأنهار والبحار.. ايلون ماسك يتغنى بسيارة سايبرتراك الجديدة | صور

وفر بنزين.. 5 سيارات زيرو بموتور أقل من 1300 سي سي | صور

لو راجع مصر قريب.. سعر كيا سيراتو 2022 في السعودية| صور

2022 Audi q4 e-tron 

رغم ذلك من الممكن أن تتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في نهاية المطاف، في حين لا توجد إشارات على أن النزاع التجاري مع الصين سيتم حله في أي وقت قريب.

 

تشير تقارير رويترز إلى أنه من المتوقع أن يتوصل المسؤولون من كلا الجانبين إلى اتفاق يمنح شركات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك شركات صناعة السيارات الكهربائية، نفس وضع الشركات الأمريكية في السوق الأمريكية.

 

يرفض الاتحاد الأوروبي قرارات الولايات المتحدة لأنه يفرض على الحكومات الأعضاء فيع بإعفاءات ضريبية أو تسهيلات لمشتريات السيارات الكهربائية الأمريكية مثل تسلا، في حين أن المركبات الكهربائية الواردة من شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي لا تعامل بنفس الطريقة في سوق الولايات المتحدة المحلي، حيث تطلب الولايات المتحدة أن تكون السيارة، أو الأجزاء المهمة منها، مصنوعة في أمريكا، بينما لا يفرض الاتحاد الأوروبي شروطًا مماثلة.

وأشار فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للتجارة أيضًا إلى أنه "هناك استعدادًا للانخراط من جانب الولايات المتحدة في هذا الشأن" قبل عقد اجتماعات مع الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي ووزيرة التجارة جينا ريموندو ووزيرة الخزانة جانيت يلين. 

 

وردا على سؤال حول إمكانية حل المشكلة، قالت كاثرين تاي إنها تتوقع أن يتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق، وقالت للصحفيين بعد اجتماع مع دومبروفسكيس "فيما يتعلق بقوة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لدي ثقة كاملة في أننا سنعمل معاً لحل الأمر.

 

بعد الاجتماعات الأولية ، قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن تاي ودومبروفسكيس اتفقا على تسريع المحادثات حول قضايا الصلب العالمية والسيارات الكهربائية، وناقش المسؤولان قانون خفض التضخم الأمريكي والمخاوف بشأن المركبات الكهربائية.

 

يأمل الاتحاد الأوروبي في إمكانية إجراء تغييرات على وضع شركات في السوق الأمريكي، وذلك من خلال اللوائح التنفيذية لقانون الولايات المتحدة، بدلاً من الاضطرار إلى إرسال قانون خفض التضخم بأكمله إلى الكونجرس لإدخال تعديلات عليه.

السيارات الكهربائية الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الصين تسلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير لطلاب المدارس من الأرصاد: تقلب جوي بسبب منخفض غدا

بصافرة إبراهيم نورالدين.. الترجي يتأهل إلى دور المجموعات بركلة جزاء مثيرة| شاهد

موعد تسديد الأهلي غرامة كهربا للزمالك

حرام أكل الناس.. شاهد| صدمة أحمد موسى على الهواء بسبب إعدام الكتاكيت

منخفض جوي.. الأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد على هذه المناطق الليلة

من الآن .. أول تعليق لـ كولر بعد فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري

بركات يكشف سلبيات أداء الأهلي مع مارسيل كولر

من اليوم وحتى ديسمبر.. فرصة للفوز بـ 200 ألف جنيه| تفاصيل

موضوعات متعلقة

بورصة السيارات.. أوفر برايس 100 ألف جنيه على أسعار فيات تيبو 2022

لو راجع مصر قريب.. سعر كيا سيراتو 2022 في السعودية| صور

الميكانيكي بيقولك.. كيف تتجنب مشاكل الفرامل في سيارتك

بورصة السيارات .. زيادة جديدة في أسعار أودي |تفاصيل

وفر بنزين.. 5 سيارات زيرو بموتور أقل من 1300 سي سي | صور

زيادة ربع مليون على سعر كوبرا فورمينتور موديل 2022 | صور

هوندا HR-V موديل 2022.. سعرها ومواصفاتها في السعودية| صور

لوتس ايفيجا تتألق بإصدار خاص لمرور نصف قرن على لقب فورمولا 1|صور

ترشيحاتنا

بطش الدولار.. الأخضر يقفز بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

رابطة الأندية: من الصعب تأجيل أي مباريات في بداية الموسم

إيران تكشف عدد مصابي حريق سجن إيفين في طهران.. تفاصيل

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

أساليب مخادعة.. إيلون ماسك يوقع المتقدمين للعمل معه في فخ

في ذكرى وفاة عمر الحريري .. ودع جمهوره علي المسرح وتاريخ حافل من الأعمال الفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. أصناف متنوعة تكفى 4 أفراد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

بعد التحذير من الكاتشب.. طريقة تحضيره في المنزل

فيديو

حرقها بمية نار .. قصة شاب يشوه وجه فتاة رفضت الزواج منه في القليوبية

الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ