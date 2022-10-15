لو راجع مصر قريب.. سعر كيا سيراتو 2022 في السعودية| صور

قرر مجلس الوزراء المصري منذ أيام إعفاء السيارات الشخصية للمصريين المقيمين بالخارج من أي جمارك أو ضرائب أو رسوم عند دخولها مصر، وذلك مقابل وضع وديعة بالعملة الصعبة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد 5 سنوات، وجاء قرار الإعفاء؛ استجابة لمطالب عدد كبير من المصريين المقيمين بالخارج.

كيا سيراتو موديل 2022

لذلك يبحث العديد من المغتربين المصريين عن سيارات حديثة من ماركات عالمية لاستيرادها بأسعار أقل من سعرها في السوق المحلي، ومن بين أشهر السيارات التي يقبل المصريون على شرائها؛ السيارة كيا سيراتو موديل 2022 .

كيا سيراتو موديل 2022

مواصفات السيارة كيا سيراتو موديل 2022

تتوفر السيارة كيا سيراتو موديل 2022 بـ 3 خيارات للمحرك، الأول محرك بنزين رباعي الأسطوانات، سعة 1.6 لتر، يضخ قوة تصل الى 128 حصانا، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك أو يدوي 6 سرعات بنظام دفع أمامي.

وجاء المحرك الثاني رباعي الأسطوانات 2.0 لتر، يضخ قوة تصل الى 147 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 179 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك أو يدوي يتألف من 6 سرعات، بنظام دفع أمامي.

بينما جاء المحرك الثالث تيربو بنزين رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر، يولد قوة تصل الى 204 أحصنة، وعزم دوران يصل الى 265 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج الكلتش 7 سرعات موجه إلى نظام دفع أمامي.

كيا سيراتو موديل 2022

ويمكن للسيارة كيا سيراتو 2022 التسارع من وضع الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.7 لتر عندما تخوض مسافات تصل لـ 100 كيلومتر، و وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر في ساعة.

كيا سيراتو موديل 2022

سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2022 السعودية

كيا سيراتو موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 79,808 ريال.

كيا سيراتو موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 89,232 ريال.

كيا سيراتو موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 92,803 ريال.

كيا سيراتو موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 102,118 ريال.

كيا سيراتو موديل 2022 الفئة الخامسة بسعر 113,158 ريال.