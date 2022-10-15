بورصة السيارات .. زيادة جديدة في أسعار أودي |تفاصيل

شهدت أسعار سيارات أودي الفئة A سيدان زيادة رسمية جديدة تتراوح من 145 ألف جنيه للسيارة A3 حتى 270 ألف جنيه للسيارة A6، بينما زادت كلاً من A4 و A5 نحو 200 ألف جنيه تقريباً.

وتشتهر العلامة التجارية الألمانية أودي بإنتاجها للسيارات الفاخرة في فئة السيدان والكروس أوفر.

أودي A3 موديل 2022

أودي A3 موديل 2022

تعتمد السيارة أودي A3 موديل 2022 على محرك بسعة 1400 سي سي، يضخ قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع من نقطة السكون وصلاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 180 حصانا.

أسعار السيارة أودي A3 موديل 2022

أودي A3 موديل 2022 الفئة الأولى Advanced بسعر 825,000 جنيه.

أودي A3 موديل 2022 الفئة الثانية S-Line بسعر 925,000 جنيه.

أودي A3 موديل 2022 الفئة الثالثة Sport back بسعر 925,000 جنيه.

أودي A4 موديل 2022

أودي A4 موديل 2022

تأتي سيارة أودي A4 موديل 2022 بمحرك بسعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل إلى 190 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 270 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 8.6 ثوانٍ، وتبلغ سرعتها القصوى إلى 210 كيلومترات/ساعة.

أسعار سيارة أودي A4 موديل 2022

أودي A4 موديل 2022 الفئة الأولىSMART بسعر 1,150,000 جنيه.

أودي A4 موديل 2022 الفئة الثانية S LINE PLUS بسعر 1,300,000 جنيه.

أودي A5 موديل 2022

أودي A5 موديل 2022

تأتي السيارة أودي A5 موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، يولد قوة تصل الى 190 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 320 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء S-TRONIC من 7 سرعات، وتتسارع السيارة أودي A5 موديل 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 6 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 220 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة أودي A5 موديل 2022

تتوفر السيارة أودي A5 موديل 2022 في مصر بفئة واحدة فقط S-LINE ويبلغ سعرها 1,400,000 جنيه.

أودي A6 موديل 2022

أودي A6 موديل 2022

تتوفر سيارة أودي A6 موديل 2022 في السوق المصري بمحرك سعة 2000 سي سي يولد قوة تصل إلى 190 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 320 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 8.1 ثانية.

أسعار سيارة أودي A6 موديل 2022

تتوفر السيارة أودي A6 موديل 2022 في مصر بفئة واحدة فقط S-LINE بسعر 1,520,000 جنيه.