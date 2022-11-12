الميكانيكي بيقولك.. أهم أسباب ثقل مقود السيارة

يعتبر مقود السيارة "الدركسون" أحد اهم عناصر التحكم الرئيسية في السيارة، حيث يتم من خلالها توجيه السيارة من خلال التحكم في أتجاه الإطارات، وانطلاقا من هذه الأهمية فإن أي عطل أو مشكلة تحدث لعجلة القيادة قد تؤدي الى حادث أو مشكلة على الطريق.

أهم أسباب ومشاكل ثقل مقود السيارة

أهم أسباب ومشاكل ثقل مقود السيارة

نقص مستوى زيت الباور عن الحد المسموح:

عند الإحساس بوجود ثقل في مقود السيارة يجب على الفور فحص مستوى الزيت، فإذا لاحظت وجود نقصان به بشكل كبير فمن الوارد وجود تسريب في نظام التوجيه في السيارة، وقد يحدث ذلك من علبة الدركسيون أو من أحد أنابيب نقل الزيت الخاص بنظام التوجيه في السيارة.

في حالة التأكد من وجود تسريب في مستوى زيت الباور الخاص بالمقود يجب زيارة ميكانيكي لمعرفة مكان التسريب بالتحديد ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك التسريب، فقد يكون نتيجة عطل في علبة المقود.

دخول الهواء لنظام التوجيه بالسيارة:

يعتبر دخول الهواء لنظام التوجيه بالسيارة أحد أبرز المشاكل التي تؤدي لثقل مقود السيارة، وفي هذه الحالة يجب عمل تنسيم للهواء عند الميكانيكي.

أسباب كهربائية وإلكترونية:

تعتمد السيارات الحديثة على مضخة زيت الباور التي تعمل بشكل كهربائي وأوتوماتيكي على عكس السيارات القديمة التي كانت تعمل بشكل ميكانيكي عن طريق سير التايمن، لهذا عند ثقل الدركسون وملاحظة ظهور لمبة على لوحة القيادة، وعند ظهورها يكون في الغالب تلف أحد فيوز مضخة الباور الكهربائية، أو بسبب وجود خلل في أحد التوصيلات الكهربائية لمضخة زيت الباور، أو بسبب عدم توصيل الأرضي الخاص بالمضخة غير موصول بشكل جيد.