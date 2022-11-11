سعر تويوتا برادو موديل 2022 في الإمارات| صور

تعتبر السيارة برادو موديل 2022 أحد أقوى سيارات العملاق الياباني تويوتا، حيث تتميز بمنظومة دفع رباعي قوية تجعلها قادرة على تحدى التضاريس والمنحدرات الصعبة، كما تتميز بالعديد من وسائل الراحة والرفاهية.

تويوتا برادو موديل 2022

مواصفات السيارة تويوتا برادو موديل 2022

تعتمد السيارة تويوتا برادو موديل 2022 على محرك سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 271 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 381 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة تويوتا برادو موديل 2022 نحو 200 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان.

تويوتا برادو موديل 2022

تتأتي السيارة تويوتا برادو موديل 2022 بمواصفات هيكلية خارجية تبلغ 4840 مم للطول، و 1885 مم للعرض، ويبلغ ارتفاعها نحو 1890 مم، ويصل طول قاعدة العجلات الى 2790 مم، ويصل وزنها الكلي الى 2080 كيلوجرام.

تويوتا برادو موديل 2022

تتميز السيارة تويوتا برادو موديل 2022 بعدد من أنظمة الأمن والسلامة ومساعدة السائق مثل حساسات أمامية وخلفية لمساعدة الركن، و7 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق (ABS)، ونظام التحكم بالتوازن (VSC)، ونظام السيطرة على الانزلاق النشط (A-TRC)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPWS)، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات (HAC)، نظام المساعدة على نزول المنحدرات (DAC).

تويوتا برادو موديل 2022

أسعار السيارة تويوتا برادو موديل 2022

تويوتا برادو موديل 2022 فئة EXR بسعر 160,900 درهم

تويوتا برادو موديل 2022 فئة GXR بسعر 177,900 درهم

تويوتا برادو موديل 2022 فئة ADVENTURE بسعر 192,900 درهم