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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة الشعب| هيونداي فيرنا تنجح باختبارات التصادم.. شوف اللى حصلها

هيونداي فيرنا الجديدة
هيونداي فيرنا الجديدة

حصلت السيارة هيونداي فيرنا الجديدة، على أعلى تصنيف عالمي وهو 5 نجوم من Global NCAP فيما يتعلق بسلامة الركاب البالغين والأطفال، لتصبح أول سيارة هيونداي تحصل على هذا التصنيف .

هيونداي فيرنا الجديدة

وتقوم بروتوكولات اختبار التصادم العالمية NCAP بتقييم الحماية من الصدمات الأمامية والجانبية لجميع الطرازات، بالإضافة إلى التحكم الإلكتروني في الثبات (ESC). تعتبر تقييمات حماية المشاة وحماية عمود الصدمات الجانبية مطلوبة للمركبات التي حصلت على أعلى تصنيفات النجوم.

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تم تقييم السيارة هيونداي فيرنا الجديدة وفقًا لأبسط مواصفات السلامة السلبية مع 6 وسائد هوائية ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC) بشكل قياسي، و حصل النموذج على تصنيف خمس نجوم للركاب البالغين والأطفال على الرغم من أن الهيكل كان غير مستقر.

هيونداي فيرنا الجديدة

وبعد اختبار التصادم الجانبي، لوحظ وجود عطل في نظام تقييد الأطفال (CRS) ، و حددت الشركة المصنعة لـ CRS هذا الأمر على أنه حدث لمرة واحدة ، و من أجل التحقق من الادعاء، أجرى Global NCAP اختبارًا لاحقًا للتأثير الجانبي ذو طاقة أعلى، ولكن لم يُظهر CRS أي علامة أخرى على الفشل .

هيونداي فيرنا الجديدة

وسجلت فيرنا إجمالي 28.18 نقطة من أصل 34 نقطة ممكنة في حماية الركاب البالغين، على الرغم من أن الاختبار صنف هيكل السيارة على أنه غير مستقر وغير قادر على تحمل المزيد من الأحمال، و 42 نقطة من أصل 49 نقطة ممكنة في حماية الأطفال بالمقصورة، يتضمن ذلك 12 نقطة من أصل 12 حققتها في تركيب نظام تقييد الأطفال CRS .

وقال أليخاندرو فوراس، الأمين العام لـ Global NCAP " يرحب برنامج NCAP العالمي بشركة Hyundai في نادي الخمس نجوم في السوق الهندية، وتؤكد هذه النتيجة، سياسة الشركة المصنعة لتحسين أداء السلامة في الأسواق الناشئة، و يعد الجهد المبذول لجلب هذه التحسينات من الإصدار الأساسي خطوة رائعة إلى الأمام ".

هيونداي فيرنا الجديدة

وأضاف فوراس: "نحن نشجع هيونداي على الاستمرار في هذا الخط وتقديم أعلى أداء للسلامة إلى الطرازات ذات الأسعار المعقولة وتحسين توافر تقنيات مساعد السائق المساعد في مجموعة طرازاتها بأكملها في جميع أنحاء العالم".

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