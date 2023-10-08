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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفربرايس جديد على مرسيدس C 200 .. تفاصيل

مرسيدس C200 موديل
مرسيدس C200 موديل 2023

شهدت سوق السيارات المحلي خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق، قَلَّت ظاهرة الـ"أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

مرسيدس C200 موديل 2023

ومؤخرا مع بدء ظهور موديلات 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصري، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتي تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

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ومن بين طرازات السيارات التي يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصري ، تأتى السيارة مرسيدس C200 موديل 2023 ، والتي تأتى من ضمن السيارات السيدان الرياضية .

مرسيدس C200 موديل 2023

وياتى الأوفر برايس على السيارة مرسيدس C200 موديل 2023 ، بسعر مليون و 395 الف جنيه ، على الفئة الوحيدة المطروحة بالاسوق المصرية .

مرسيدس C200 موديل 2023

تعتمد مرسيدس C200 موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 204 حصانا، سعة 1500 CC تيربو، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 9 سرعات .

مرسيدس C200 موديل 2023

يمكن للسيارة مرسيدس C200 موديل 2023 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من النقطة 0 "الثبات"، خلال وقت زمني يستغرق 7.3 ثانية.

 

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة مرسيدس C200 موديل 2023، بطول 4751 مم، و عرض 1820 مم، و سعة التخزين "الحقيبة الخلفية" 490 لتر، و قاعدة عجلات 2865 مم.

مرسيدس C200 موديل 2023

وتحتوى السيارة مرسيدس C200 موديل 2023 ، على زر تشغيل وايقاف المحرك ،و فرامل يد الكترونية، و خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، و نظام صوتي ترفيهي مميز،و شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة،ة و مكيف هواء أوتوماتيك، و مقود حركة يدعم العديد من اوامر التحكم، و حساسات حركة امامية وخلفية، و كاميرا، و التحكم الديناميكي للثبات، و محدد سرعة، و متابعة ضغط الاطارات، و فرامل ABS و EBD ومساعد الفرامل BA، و مصابيح أمامية وخلفية LED.

مرسيدس C200 موديل 2023

اما عن السعر الرسمى للسيارة مرسيدس C 200 : 

- أوتوماتيك / SPORT 2023 بسعر 2,705,000 جنيه

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