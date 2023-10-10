تبدأ من 640 ألف جنيه.. أسعار سيارات جاك 2024 في مصر

أعلن وكيل سيارات جاك الصينية فى مصر، عن زيادة سعرية خلال الايام الماضية لقائمة طرازاته ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال هذه الفترة .

وأوضح وكيل جاك فى مصر، الزيادات السعرية جاءت على عدد من الطرازات التى تشمل فئات السيدان والـSUV، والتى وصلت الى 4 طرازات داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات جاك في مصر .

1- جاك JS2

جاك JS2

تحتوي سيارة جاك JS2 موديل 2024 علي محرك 4 سلندر ، يعه 1500 سي سي ، ينتج قوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى المصرى :

- أوتوماتيك / SMART 2024 بسعر 639,900 جنيه

2- جاك JS3

جاك JS3

تتوافر السيارة جاك JS3 موديل 2024 عبر فئة سمارت، وتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 118 حصان، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك CVT بتقنية الدفع الامامي.

تصل السيارة جاك JS3 2024 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.5 لتر، وذلك عندما تخوض السيارات مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى المصرى :

- أوتوماتيك / TOP LINE 2024 بسعر 774,900 جنيه

3- جاك JS4

جاك JS4

تتمتع السيارة جاك JS4 موديل 2024 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 118 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر مع ناقل حركة CVT يوفر نقل القوة الي العجلات الامامية للسيارة التي يمكنها الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 170 كم في الساعة، فيما يمكن تحقيق استهلاك وقود بواقع 6.5 لتر لكل 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى المصرى :

- أوتوماتيك / DELUXE 2024 بسعر 829,900 جنيه

4- جاك J7

جاك J7

تاتى السيارة جاك J7 موديل 2024 ، بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، و بقوة اجمالية 147 حصانا، و العزم الاقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر.

يمكن للسيارة جاك J7 موديل j7 ، أن تتسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال مدة تستغرق 10.5 ثانية فقط ، و متوسط استهلاك الوقود يبلغ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى المصرى :

- أوتوماتيك / DELUXE 2024 بسعر 849,900 جنيه

- أوتوماتيك / ULTIMATE 2024 بسعر 889,900 جنيه