لعشاق الفخامة.. أسعار 5 سيارات بـ 4 ملايين جنيه في مصر

يحتوى السوق المحلى المصرى للسيارات ، على العديد من المركبات ذات العلامات الفارهة فى عالم السيارات ، بالإضافة إلى ضمه للعلامات الأخرى الاقتصادية .

ومع ارتفاع اسعار السيارات عالميا ومحليا ، أصبحت السيارات الفاخرة تتعدى الملايين ، ومن الممكن ان تصل بعض السيارات إلى عشرات الملايين .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار ٥ سيارات بمتوسط سعر ٤ مليون جنيه في مصر .

1- تويوتا لاند كروزر

تويوتا لاند كروزر

تستمد سيارة تويوتا لاند كروزر قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي تيربو، ينتج قوة 409 حصان، وعزم أقصي للدوران 605 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 10 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود الي 110 حصان.

اما عن سعر السيارة تويوتا لاند كروزر

- أوتوماتيك / VX 2022 بسعر 4,240,000 جنيه

2- بي ام دبليو X4

بي ام دبليو X4

تتمتع السيارة بي ام دبليو X4موديل 2023 بمحرك تيربو سعة 2000 سي سي، يستطيع ضخ قوة اجمالية بلغت 252 حصانا.

يمكن للسيارة بي ام دبليو X4موديل 2023 أن تنطلق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 6.3 ثانية .

اما عن سعر السيارة بي ام دبليو X4

- أوتوماتيك / XDRIVE 30I XLINE 2023 بسعر 3,850,000 جنيه

- أوتوماتيك / XDRIVE 30I XLINE 2024 بسعر 4,200,000 جنيه

3- مرسيدس GLE

مرسيدس GLE

تستخدم السيارة مرسيدس GLE موديل 2024 محرك سداسي الاسطوانات "6 سلندر"، يتمكن من انتاج 500 نيوتن/متر لعزم الدوران، وقوة إجمالية قدرها 367 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

حيث يتكون ناقل الحركة من 9 سرعات مع تقنية العمل بالجر الرباعي، بينما تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 250 كيلومتر في الساعة، وبهذه الامكانيات الفنية تستغرق السيارة مدة قدرها 5.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الاستعداد 0.

اما عن سعر السيارة مرسيدس GLE

- أوتوماتيك / 450 4MATIC بسعر 3,900,000 جنيه

- أوتوماتيك / 450 4MATIC بسعر 4,680,000 جنيه

4- تويوتا برادو

تويوتا برادو

تستمد سيارة تويوتا برادو التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV موديل 2022 قوتها من محرك سعة 2700 سي سي، وتستخدم برادو ناقل حركة أوتوماتيك لنقل قوة السيارات الي العجلات الـ 4 ، ويصل سعة خزان وقودها الي 150 لتر، وتنتج السيارة اليابانية عزم دوران يصل الي 246 نيوتن/متر، وقوة 163 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات.

اما عن سعر السيارة تويوتا برادو

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2022 بسعر 4,240,000 جنيه

5- مازيراتي جريكالي

مازيراتي جريكالي

تعتمد الفئة الاولى والثانية من السيارة مازيراتي جريكالي على محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 2000 سي سي، ولكن ينتج محرك الفئة الاولى GT قوة اجمالية قدرها 300 حصانا، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 5.6 ثانية.

بينما ينتج محرك الفئة الثانية MODENA قوة قدرها 330 حصانا، وبذلك تقل مدة التسارع إلى 5.3 ثانية، عند الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر، بينما تصل السرعة القصوى للفئتين الاولى والثانية إلى 240 كيلومتر في الساعة.

اما عن سعر السيارة مازيراتي جريكالي

- أوتوماتيك / GT 2023 بسعر 3,850,000 جنيه

- أوتوماتيك / MODENA 2023 بسعر 4,350,000 جنيه