عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق الفخامة.. أسعار 5 سيارات بـ 4 ملايين جنيه في مصر

سيارات بـ ٤ مليون
سيارات بـ ٤ مليون جنيه في مصر

يحتوى السوق المحلى المصرى للسيارات ، على العديد من المركبات ذات العلامات الفارهة فى عالم السيارات ، بالإضافة إلى ضمه للعلامات الأخرى الاقتصادية .

 

ومع ارتفاع اسعار السيارات عالميا ومحليا ، أصبحت السيارات الفاخرة تتعدى الملايين ، ومن الممكن ان تصل بعض السيارات إلى عشرات الملايين .

txt

بـ 2 مليون جنيه .. أسعار 5 سيارات جديدة في مصر

txt

احذر من الشتاء.. خطوات لتجنب مشكلة تشغيل السيارة في الصباح

txt

أوفربرايس على أسعار كيا سبورتاج في مصر

txt

الحق الفرصة .. تخفيض 70 % على أسعار تويوتا راف فور

txt

65 % انخفاضا .. كم سيارة ملاكي تم بيعها بمصر؟ .. تفاصيل

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار ٥ سيارات بمتوسط سعر ٤ مليون جنيه في مصر .

 

1- تويوتا لاند كروزر

تويوتا لاند كروزر

تستمد سيارة تويوتا لاند كروزر قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي تيربو، ينتج قوة 409 حصان، وعزم أقصي للدوران 605 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 10 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود الي 110 حصان.

اما عن سعر السيارة تويوتا لاند كروزر

- أوتوماتيك / VX 2022 بسعر 4,240,000 جنيه  

 

2- بي ام دبليو X4

بي ام دبليو X4

تتمتع السيارة بي ام دبليو X4موديل 2023 بمحرك تيربو سعة 2000 سي سي، يستطيع ضخ قوة اجمالية بلغت 252 حصانا.

يمكن للسيارة بي ام دبليو X4موديل 2023 أن تنطلق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 6.3 ثانية .

اما عن سعر السيارة بي ام دبليو X4

- أوتوماتيك / XDRIVE 30I XLINE 2023 بسعر 3,850,000 جنيه    

- أوتوماتيك / XDRIVE 30I XLINE 2024 بسعر 4,200,000 جنيه    

 

3- مرسيدس GLE

مرسيدس GLE

تستخدم السيارة مرسيدس GLE موديل 2024 محرك سداسي الاسطوانات "6 سلندر"، يتمكن من انتاج 500 نيوتن/متر لعزم الدوران، وقوة إجمالية قدرها 367 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

حيث يتكون ناقل الحركة من 9 سرعات مع تقنية العمل بالجر الرباعي، بينما تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 250 كيلومتر في الساعة، وبهذه الامكانيات الفنية تستغرق السيارة مدة قدرها 5.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الاستعداد 0.

اما عن سعر السيارة مرسيدس GLE

- أوتوماتيك / 450 4MATIC بسعر 3,900,000 جنيه            

- أوتوماتيك / 450 4MATIC بسعر 4,680,000 جنيه  

 

4- تويوتا برادو

تويوتا برادو

تستمد سيارة تويوتا برادو التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV  موديل 2022 قوتها من محرك سعة 2700 سي سي، وتستخدم برادو ناقل حركة أوتوماتيك لنقل قوة السيارات الي العجلات الـ 4 ، ويصل سعة خزان وقودها الي 150 لتر، وتنتج السيارة اليابانية عزم دوران يصل الي 246 نيوتن/متر، وقوة 163 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات.

اما عن سعر السيارة تويوتا برادو

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2022 بسعر 4,240,000 جنيه          

 

5- مازيراتي جريكالي 

مازيراتي جريكالي 

تعتمد الفئة الاولى والثانية  من السيارة مازيراتي جريكالي على محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 2000 سي سي، ولكن ينتج محرك الفئة الاولى GT قوة اجمالية قدرها 300 حصانا، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 5.6 ثانية.

بينما ينتج محرك الفئة الثانية MODENA قوة قدرها 330 حصانا، وبذلك تقل مدة التسارع إلى 5.3 ثانية، عند الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر، بينما تصل السرعة القصوى للفئتين الاولى والثانية إلى 240 كيلومتر في الساعة.

اما عن سعر السيارة مازيراتي جريكالي

- أوتوماتيك / GT 2023 بسعر 3,850,000 جنيه  

- أوتوماتيك / MODENA 2023 بسعر 4,350,000 جنيه    

السوق المحلى المصرى للسيارات سيارات أسعار السيارات تويوتا لاند كروزر بي ام دبليو X4 مرسيدس GLE تويوتا برادو مازيراتي جريكالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

إحنا مظلومين يا فندم .. إجابة صادمة فى قضية إنهاء حياة طبيب الساحل

الطماطم تواصل النزيف.. والكيلو يتراجع إلى نصف سعره

الحق اتجوز بسرعة| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

المقاومة أسرته بالملابس الداخلية.. من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

تفاصيل عودة معرض جنيف الدولي للسيارات 2023

10 آلاف جنيه أوفربرايس بيستون  B70

فرصة .. بفرق 70% عن مصر | أسعار إم جي HS

الأرخص في السوق.. أفضل 5 سيارات بـ 130 ألف جنيه       

لعشاق السرعة والإثارة .. شاهد بطولة RTS  فلاينج لاب للسيارات

بـ 2 مليون جنيه .. أسعار 5 سيارات جديدة في مصر

احذر من الشتاء.. خطوات لتجنب مشكلة تشغيل السيارة في الصباح

أوفربرايس على أسعار كيا سبورتاج في مصر

ترشيحاتنا

دون تغيير في شدته.. إعصار كوينو يتوغل في الصين

في حضور الخطيب.. شوبير يفجر مفاجأة حول فشل توقيع عقد جديد لموهبة الأهلي

لعشاق الفخامة.. أسعار 5 سيارات بـ 4 ملايين جنيه في مصر

مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

ارتباك واضح.. جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد أفراده عن طريق الخطأ

CNN: إسرائيل فشلت في التصدي لهجوم طوفان الأقصى .. والنتائج كارثية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانى بخطوات سهلة

لاعب الزمالك يقبل قدم شيكابالا أمام الجمهور.. ما السبب وماذا قال؟

سلمى أبو ضيف تتخلى عن الشعر الأسود منذ ظهورها

يشكر الجميع على دعواتهم.. آخر تطورات حالة الدكتور هاني الناظر في المستشفى

فيديو

إليسا وياسمين صبرى تخطفان الأنظار في مباريات NBA بأبو ظبى.. فيديو

« مصابة بالإيدز».. مفاجأة في طرد جوري المغربية من دبي وعلاقة المغرد السعودي «فيديوجراف»

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ