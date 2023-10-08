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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالسوق الآن .. أفضل 5 سيارات بـ 300 ألف جنيه

أفضل ٥ سيارات بـ
أفضل ٥ سيارات بـ ٣٠٠ ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا؛ ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

 

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة .

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وخلال السطور التالية سنتعرف على أفضل ٥ سيارات بـ ٣٠٠ ألف جنيه .

 

1- هيونداي النترا كوبيه 

هيونداي النترا كوبيه 

تستمد سيارة هيونداي كوبيه موديل 2005 قوتها من محرك سعته 2000 سي سي ، ينتج قوه قدرها 141 حصان وعزم اقصي للدوران 186 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وتتسارع السيارة من 0-100كم/ ساعة في مدة قدرها 9.5 ثانية .

ويتراوح سعر السيارة هيونداي كوبيه موديل 2005 داخل سوق المركبات المستعملة الى قرابة 300 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

2- نيسان صنى 

نيسان صنى 

تتمتع السيارة نيسان صني موديل 2005 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع انتاج قوة 105 حصان، والعزم الأقصى الدوران 146 نيوتن. متر، تقترن نوعين من نواقل الحركة مانوال وأوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

ويتراوح سعر السيارة نيسان صني موديل 2005 داخل سوق المركبات المستعملة الى قرابة 300 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

3- هيونداي جيتز 

هيونداي جيتز 

وتأتي السيارة هيونداي جيتز موديل 2006 ، بمحرك 4 سلندر، رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، مما يمنحها قوة كبيرة تتمثل في 105 حصانا، مع قدرات فنية تتعلق بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، أو اوتوماتيكي الاداء جر امامي.

ويتراوح سعر السيارة هيونداي جيتز موديل 2006 داخل سوق المركبات المستعملة الى قرابة 300 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

4- رينو ميجان 

رينو ميجان 

تتوفر السيارة رينو لوجان موديل 2008 بنسختين من المحرك، الأولى 2000 سي سي، والثانية 1600 وهي المتوفرة بالسوق المصرية، محرك رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تصل الى 115 أحصنة، سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 5 سرعات، وسعة خزان وقود تصل الى 60 لترًا، وتبلغ قرائه العدد نحو 120 ألف كيلومتر.

ويتراوح سعر السيارة رينو لوجان موديل 2008 داخل سوق المركبات المستعملة الى قرابة 300 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

5- هيونداي فيرنا

هيونداي فيرنا

تستمد السيارة هيونداي فيرنا موديل 2015 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 106 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 144 نيوتن/متر، مقترن بنوعين من نواقل الحركة، الأول مانيوال مكون من 5 سرعات، و الأخر أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

ويتراوح سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2015 داخل سوق المركبات المستعملة الى قرابة 300 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة .

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