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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو كاوتش عربيتك فرقع .. 6 خطوات لإنقاذ نفسك والخروج بأقل الأضرار

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

يعتبر انفجار إطار السيارة حدثًا غير متوقع يمكن أن يحدث لأي سائق، وقد يكون له تأثير كبير على قدرة التحكم في السيارة وسلامتك وسلامة الآخرين. 

انفجار إطار السيارة

لذلك من المهم معرفة الإجراءات الصحيحة للتعامل مع انفجار إطار السيارة ، اثناء القيادة واتباع بعض النصائح لانقاذ نفسك والخروج باقل الاضرار .

 

وخلال السطور التالية سنتعرف على 6 خطوات يجب اتباعهم عند  انفجار إطار السيارة :

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1- حافظ على هدوئك:

 تكون الصدمة الأولى من انفجار إطار السيارة مخيفة، لكن من المهم البقاء هادئًا وتجنب الهلع.

 

2- احتفظ بتوازنك:

حاول السيطرة على السيارة بمسك المقود بشكل ثابت ومحافظة على التوازن دون الاتجاه الى جوانب الطريق .

انفجار إطار السيارة

3- لا تضغط على الفرامل بقوة: 

قم بتخفيف الضغط عن دواسة الوقود تدريجيًا ولا تستخدم الفرامل بقوة مفاجئة، حتى تتمكن من السيطرة على السيارة.

 

4- ابحث عن مكان آمن للتوقف: 

عندما يكون الانفجار قد حدث، قم بالبحث عن مساحة آمنة للتوقف بعيدًا عن حركة المرور.

انفجار إطار السيارة

5- قم بالتحقق من الإطارات الأخرى:

بعد التوقف، تحقق من الإطارات الأخرى للتأكد من سلامتها وعدم وجود أضرار.

 

6- اتصل بخدمة الطوارئ:

إذا لزم الأمر، قم بالاتصال بخدمة الطوارئ للحصول على المساعدة المطلوبة.

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